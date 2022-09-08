Минобороны: наступление Зеленского буксует, идет планомерная денацификация

Союзные войска продолжают уничтожать вооружения и резервы украинских националистов

В Донбассе говорят, что Зеленский со своими ВСУ был вынужден ослабить позиции на большинстве направлений ради победы на одном - изюмском. Часть сил с Донбасса и Днепра ему пришлось перетянуть на защиту Харькова под Балаклею. Но высокоточные удары по резервам этой группировки, что скопились в Харькове слегка обнулили его потуги. Там, по некоторым полегло несколько подразделений.

Надо ожидать, что ослабление противника позволит союзным войскам Минобороны ЛНР и ДНР и дальше занимать новые рубежи на соседнем Николаево-Криворожском направлении.

«На Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь в подразделениях ВСУ, составлявших основу ударной группировки, наступательных действий украинскими войсками не проводилось», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что ВКС России поразили резервы ВСУ, также пункты четырех механизированных бригад ВСУ в Николаевской области. Также в районе Мураховки Николаевской области был уничтожен склад боеприпасов. А всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял 2 танка, 6 боевых машин пехоты и 5 других бронированных машин, 7 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 190 военнослужащих.

«В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских Вооруженных Сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы», - отметил Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил об огневом поражении пунктов временной дислокации хорошо подготовленных к боям подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики, где одновременно было уничтожено «до 120 украинских военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники».

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки ликвидированы: 5 пунктов управления ВСУ, 5 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 51 артиллерийское подразделение, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», сбит Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также ликвидирована живая сила и военная техника ВСУ в 167-ми районах.

Средствами ПВО России сбиты 13 беспилотников, баллистическая ракета «Точка-У», 19 снарядов РСЗО, в том числе 16 - «HIMARS» в районах Новой Каховки, Молодежного Херсонской области, Новоосиново, Грушевки Харьковской области и 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха» - в районе Антоновки Херсонской области.