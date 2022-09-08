Лишний вес, неформальный вид, пол: россияне пожаловались на дискриминацию при приеме на работу

Россияне в ходе опроса пожаловались на дискриминацию во время приема на работу по полу, возрасту и даже весу Фото: Shutterstock

Более 60% россиян считают, что равноправие при приеме на работу или увольнении — это миф. Напротив, часто присутствует дискриминация по тем или иным признакам, которых набрался целый список. Как следует из опроса, который провел исследовательский центр Зарплаты.ру, лишь четверть наших граждан ни с чем таким у себя на работе не сталкивались.

В перечне поводов для предвзятого отношения со стороны работодателя на первом месте ожидаемо оказался возраст. О таком виде дискриминации заявило более трети опрошенных (см. «Конкретно»). Также достаточно часто работники страдают из-за «не того» пола, национальности и внешности.

Проблем с внешним видом, которые вызывают неудовольствие господ начальников, в исследовании тоже целый список. Чаще всего это лишний вес, неформальная одежда, татуировки, пирсинг, яркое окрашивание волос. Вот такие они, работодатели: подавай им молодежь — но чтоб выглядели серьезно как пенсионеры.

Ну и наконец, как следует из исследования, предвзятость к работникам «не того» возраста, пола или внешнего вида может проявляться не только в том, что им отказывают в трудоустройстве или в первую очередь увольняют. Это могут быть и другого рода неприятности: постоянная неконструктивная критика, оскорбления, запугивание, высмеивание и даже травля.

КОНКРЕТНО

Возможные поводы для дискриминации на работе

(% опрошенных, который с таким сталкивался у себя на предприятии)

Возраст — 37%

Пол — 19%

Национальность — 12%

Внешность — 11%

Состояние здоровья — 9%

Семейное положение — 6%

Социальное положение — 5%

Сексуальная ориентация — 1%

Ни с чем таким не сталкивались — 25%

(Данные опроса Зарплаты.ру)