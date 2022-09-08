Балаклейская битва: как российские войска сдерживают главный удар вооруженных сил Украины

Бойцы ДНР ведут обстрел позиций противника из орудия "Гиацинт Б". Фото: REUTERS

Почему сейчас

Рано или поздно приходится платить по счетам. Или, как минимум, отчитываться об эффективности расходования средств, выделенных под вполне конкретные задачи. Запад, поставляя иной раз в ущерб себе технику и вооружения для незалежной, преследует вполне четкий интерес - Киев должен перейти от обороны к наступлению и показать осязаемый успех. В конце концов не для того партнеры по НАТО гнали на Украину эшелоны с современными боевыми системами, чтобы ВСУ отсиживались в окопах.

У Зеленского ситуация патовая. С одной стороны на носу тяжелая зима, какой не было за всю историю незалежности, надо чем-то порадовать электорат. С другой - суровая критика из лагеря политических оппонентов. Даже главком ВСУ Залужный пишет о перспективах боевых действий в соавторстве с генералом-депутатом от партии Порошенко. С третьей - западные партнеры, требующие результат. С четвертой - необходимость выпрашивать все новые и новые партии оружия, чтобы восполнять потери... А для этого, опять же, надо доказывать эффективность его использования. Тут еще саммит западных союзников на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии подоспел, где решается вопрос о выделении новой военной помощи для Киева. Звучат астрономические суммы, получение которых надо как-то оправдать. Для этого нужна хоть какая-то перемога, которую Зеленский предъявил бы своим западным кураторам.

Херсонский «наступ»Широко анонсированное Киевом наступление на Херсон не задалось сразу. В бой Украина бросила около 15 тысяч штыков при поддержке танков и артиллерии, не обращая внимание на то, что местный рельеф ставит наступающих в очень уязвимое положение. Пехота и техника на открытом пространстве стали легкой добычей для российских артиллеристов, которые перемешивали противника с землей и железом. Редкие лесополосы в полях - так себе укрытие. Потери противник понес колоссальные, только беда в том, что Киев с ними не считается.

Главком ВСУ Валерий Залужный. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Имея почти неограниченный мобилизационный ресурс, украинское командование может позволить себе пытаться решать оперативные задачи если не качеством пехоты, то ее количеством. Однако успехами на этом направлении Украина похвастать не может. Пару занятых поселков, не имеющих стратегического значения, вряд ли можно предъявить своим кураторам в качестве большой перемоги. Неприятных вопросов к таким результатам больше. И задают их не только на Западе, но и в самой незалежной.

К примеру, украинские медики сомневаются, стоило ли устраивать наступление такой ценой.

Начальник отделения интенсивной терапии, где лечат раненых, рассказал The Wall Street Journal, что военные предупредили его за неделю, подстегнув надежды на скорые победы.

«Но когда начали привозить такое большое количество раненых, то, честно говоря, мне стало их жалко и я начал задумываться, а стоило ли это делать такой ценой», — сказал врач. Он подчеркнул, что чувствовал себя на грани срыва, поскольку имел дело с бOльшим количеством солдат, чем когда-либо с первых недель СВО. А его пациенты в интервью американцам жаловались на нехватку артиллерии (российская артиллерия выпускает намного больше снарядов, чем украинская) и указывали на лучшее техническое оснащение противника. И признавались, что потери украинской стороны превышают российские в пять раз.

Харьковский «блиц-криг»

Наступление в Харьковской области, которое ВСУ развернули на этой неделе в корне отличается от того, что мы видели на Херсонском направлении. Во-первых, здесь совершенно другая местность. Я прожил тут полтора месяца и прекрасно помню эти лесные массивы, балки, холмы... Пользуясь ими противник ударил сразу на нескольких направлениях, преследуя цель отрезать нашу Изюмскую группировку от большой земли. Ее снабжение зависит от двух артерий, на которых и сосредоточили свои усилия ВСУ.

Первый удар пришелся по Балаклее. Украинцы попытались с ходу ворваться в город, но были остановлены подразделениями Росгвардии. Полицейский, по сути, спецназ героически принял общевойсковой бой, не дав противнику прорваться. И тот пошел в обход с юга, заняв пару населенных пунктов. Замкнуть кольцо вокруг Балаклеи наступающие не смогли. Подоспевшие резервы с нашей стороны пробили коридор для вывоза раненых и усилили гарнизон подразделениями Минобороны. При этом на момент написания этих строк пробиться на перекресток трассы Чугуев-Изюм в районе населенного пункта Веселое вражеские подразделения не смогли. В случае его потери, Изюмская группировка рискует лишиться снабжения.

Наступление в Харьковской области, которое ВСУ развернули на этой неделе в корне отличается от того, что мы видели на Херсонском направлении. Фото: REUTERS

В то же время силы киевского режима попытались взять под контроль дорогу, соединяющую Балаклею с Купянском. На участке до Волохова Яра им это удалось, однако севернее, в районе Шевченково, они столкнулись с российскими десантниками, которые не позволили им продвинуться дальше - на Купянск. Есть риск, что ВСУ обойдут Шевченково и двинутся в сторону негласной столицы освобожденной части Харьковской области. Дерзкое наступление, в котором киевское командование, по традиции, не считается с потерями, сдерживает также российская авиация, которая работает фактически круглосуточно.

Всего за трое суток ВСУ удалось продвинуться на отдельных участках до 20 километров. Однако таким образом они вытянулись в два «мешка» к югу и северу Балаклеи, которая теперь имеет стратегической значение. Если ее не удержать, то обе «кишки» соединятся, выровняв фронт. При наличии же коридора в этот город с нашей стороны и подхода резервов из этих «мешков» можно нарезать «котлы» в случае, если будет развернуто наше контрнаступление. Положение на этом направлении остается очень тяжелым, но не катастрофическим.

Что даст новая тактика Киева

В отличие от наступления в Херсонской области, после массированной артподготовки противник на балаклейском направлении действовал небольшими маневренными группами без тяжелой техники. Встречая сопротивление, не ввязывался в позиционные или городские бои, а просто обходил «укреп», оставляя его для второго эшелона наступающих с танками и «броней», которые шли из-под Харькова. Передовые отряды - это подразделения, подготовленные по стандартам НАТО. Идущая следом техника - поставленная западными партнерами.

Сейчас в Киеве принято решение свернуть бесперспективный «наступ» на Херсонском направлении и перебросить через Днепропетровск часть сил на Харьковское направление. Чем закончится здесь новое противостояние, прогнозировать сложно. Украина сейчас наверняка бросит все ресурсы, чтобы продавить оборону в районе Купянска, Балаклеи и Веселого. Будем надеяться, что у российского командования есть ответ на эти притязания противника. Каким он был на Херсонском направлении.

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