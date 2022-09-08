Мишустин на Московском финансовом форуме: «Суверенитет - это не про изоляцию, а про безопасность и стабильность»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время пленарной сессии "Финансовый суверенитет России: миф или реальность" в рамках VI Московского финансового форума в Центральном выставочном зале "Манеж". Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

России придется долго жить в условиях санкций, и, возможно, они усилятся, но финансовая система страны будет настроена так, чтобы решать все задачи. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, выступая в четверг на пленарном заседании Московского финансового форума.

Премьер пояснил, что правительство будет формировать новые механизмы, которые обеспечат работу отраслей и сохранят рабочие места. Санкции, введенные против России, Мишустин назвал беспрецедентными, отметив, что с подобным не сталкивалась ни одна страна мира.

- Сейчас Россия находится в процессе переосмысления своего финансового суверенитета. Нам надо сформировать такую архитектуру, чтобы решать все необходимые задачи, исключив влияние третьих стран, - отметил премьер.

При этом Мишустин поспешил успокоить: по его словам, планы кабмина по обеспечению финансового суверенитета не означают, что Россия должна закрыться от мира.

- Суверенитет - это не про изоляцию, а про безопасность и стабильность, - пояснил Мишустин.

В подтверждение своих слов премьер призвал упростить доступ зарубежных инвесторов и эмитентов на отечественный финансовый рынок. Правда, при этом не уточнил, касается ли это только дружественных стран.

Залогом финансового суверенитета России Мишустин назвал уход от доллара. Премьер призвал активнее переходить к расчетам в национальных валютах.

- Хотя сам процесс дедолларизации начался уже давно, санкции лишь укрепили интерес к нему, - сказал Мишустин. - У нас сейчас на Мосбирже торги идут в семи парах с валютами дружественных стран. Если в январе-феврале этого года среднедневной объем операций спот в таких денежных единицах составлял один миллиард семьсот миллионов рублей, то в июле-августе – уже шестьдесят миллиардов.

Сокращение использования доллара Мишустин назвал долгосрочным трендом.

Что касается дел в российской экономике, то, по словам премьера, она адаптируется к новой ситуации.

- Некоторое замедление динамики, конечно, было неизбежно, но оно не оказалось разрушительным, как предполагали инициаторы санкций, - отметил Мишустин. По его словам, глубокой рецессии не случилось, а пик спада потребительского спроса в России уже пройден.

- В плюсе остаются показатели промышленного производства, сельского хозяйства, строительства. Кстати, июль стал третьим месяцем, когда уровень безработицы держался на историческом минимуме - 3,9% экономически активного населения, - отметил премьер.