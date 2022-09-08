Верховный Суд запретил в России деятельность трех украинских организаций

Верховный суд России запретил деятельность в стране двух украинских организаций. Фото: Иван ВИСЛОВ

Верховный Суд рассмотрел административное исковое заявление Генпрокурора Игоря Краснова о запрете деятельности в России украинских националистических объединений «СИЧ-С14» (другие используемые наименования ГО «С14», «Слава и Честь», «Основа Майбутнього»), а также «Добровольческого движения Организации украинских националистов» и группировки «Черный Комитет».

Согласно искам Генпрокурора деятельность указаных организаций признана экстремистской и запрещена на территории страны.

«Как установлено в ходе судебного заседания, организации основаны на нацистской идеологии. Их представители занимаются возбуждением ненависти и вражды по отношению к Российской Федерации, лицам, выделенным по национальному признаку как россияне, а также пророссийски настроенным гражданам Украины», - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Эксперты ведомства установили, что лидеры указанных украинских организаций «публично призывают к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в отношении российских учреждений и россиян и оправдывают такую деятельность».

Словами их действия не ограничиваются: члены запрещенных радикальных организаций с 2016 года организовали нападения на Посольство России в Киеве и ряд других российских учреждений на Украине. В отношении ряда членов этих организаций, которые представляют угрозу безопасности России возбуждены и расследуются уголовные дела.