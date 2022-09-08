ВТБ запускает программу страхования от онкологии и других серьезных заболеваний для всей семьи

ВТБ объявил о запуске новой программы страхования от онкологии и других критических заболеваний. Расширенная страховка может распространяться не только на клиентов банка, но и на членов их семьи, включая детей. В случае подтверждения диагноза полис полностью покроет расходы на лечение, медицинское сопровождение и последующую реабилитацию. В частности, страховка обеспечит лечение онкологии, компенсирует затраты на нейро- и кардиохирургические операции, а также трансплантацию костного мозга в случае необходимости.

Полис можно оформить через ВТБ Онлайн, при этом предварительный осмотр врача и медицинское заключение не требуются. Еще одно нововведение – ВТБ первым на российском рынке предлагает своим клиентам включить в полис одновременно всех несовершеннолетних детей.

- Вопрос качественного и своевременного лечения серьезных болезней всегда стоит остро, особенно если это касается дорогостоящей терапии. В случае серьезных проблем жизненно важно принять оперативные меры для доступа к высокопрофессиональной медицинской помощи. Для нас важно не только предложить клиентам финансовую поддержку при обнаружении заболевания, но и в полной мере организовать сам процесс лечения, - подчеркнул начальник управления «Страхование» ВТБ Дмитрий Пугашкин. На протяжении всего курса лечения клиента будет вести специально назначенный врач-куратор. Банк привлек к своей новой страховой программе ведущих медицинских специалистов с уникальной экспертизой. «Кураторы помогут быстро подобрать квалифицированного врача и выработать стратегию лечения по высоким стандартам медицины в профильных клиниках, чтобы клиент не тратил на это время и свои ресурсы, - отметил Дмитрий Пугашкин. - Комплексный страховой продукт позволяет не беспокоиться о наличии средств на лечение, если в нем возникнет необходимость».

Страховой договор заключается на год, его условия и тарифы зависят от выбранных клиентом вариантов программы. Полис предусматривает комплексное лечение «под ключ». На первоначальном этапе для уточнения диагноза больной проходит дополнительную консультацию у ведущих врачей. Далее пациент получает весь спектр медицинского сопровождения. Страховка покрывает затраты на медицинские процедуры, лекарства и последующую реабилитацию, а при необходимости – транспортные расходы, в том числе и для сопровождающего.

По программе страхования ВТБ клиенты могут рассчитывать на компенсацию расходов на лечение в государственных и частных клиниках России, а также за границей. В список зарубежных больниц входят ведущие медицинские учреждения Испании, Израиля, Турции и Южной Кореи. Кроме расходов на медицинские услуги страховка покроет затраты на визу и оплату услуг переводчика, а также обеспечит поездку за рубеж сопровождающего лица.

Максимальный размер выплаты на лечение, которую можно получить по договору страхования, составляет от 8 до 25 миллионов рублей в зависимости от выбранной программы. В случае необходимости проведения операции по трансплантации костного мозга страховая сумма возрастает до 100 миллионов рублей. Помимо прочего, страховой полис предусматривает материальную поддержку пациента в случае диагностики у него смертельно опасных заболеваний либо при назначении паллиативной помощи.

Напомним, в прошлом году банк ВТБ запустил бесплатную программу страхования от онкозаболеваний детей, родители которых впервые получают детские пособия на карту ВТБ. Эта программа также распространяется на многодетные семьи, оформившие в банке льготную ипотеку, и с сентября также покрывает кардиориски, включая врожденный порок сердца. Поддержку своим клиентам ВТБ оказывает в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал», главной целью которой является адресная поддержка россиян.