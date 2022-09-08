Не могли поступить иначе

Врачей отблагодарили за работу в ЛНР. Фото: Пресс-служба Волгоградской области

ВРАЧ ИЗ КРЫМА ВЗЯЛА ОТПУСК, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ

Елена Яковлева (на фото) 40 лет работает в медицине. Была детским врачом, а в последние годы заведует лечебно-диагностическим отделением санатория «Здравница» в Евпатории. Казалось бы, все стабильно и комфортно, но буквально за несколько минут Елена Александровна решила изменить все. Она взяла отпуск и на три недели отправилась волонтером в Луганскую Народную Республику.

- Мой зять - сотрудник севастопольской администрации - поехал работать советником в Старобельский район и, вернувшись, рассказал, что там катастрофически не хватает медицинского персонала, - рассказывает Елена Александровна. - А у меня более чем 40-летний стаж врачебной практики, который, как я подумала тогда (и потом не ошиблась), может пригодиться многочисленным пациентам с различными хроническими заболеваниями.

С собой 67-летний врач взяла большой «чемоданчик», но не с вещами, а с медикаментами. Его помогали собирать коллеги.

В Рубежном Елена Александровна попала в убежище, где несколько месяцев укрывались около 200 человек. В основном это были пожилые люди, женщины с маленькими детьми, которые не могли эвакуироваться, а потом и просто выйти на улицу из-за постоянных обстрелов. Врач тут же взялась за осмотр, провела диагностику, кому-то помогла скорректировать лечение, заменить таблетки, которые оказались в дефиците. Тут и пригодился «чемоданчик» с медикаментами.

Елена Александровна побывала в разных поселках, помогала вести прием в детской поликлинике. В Старобельске работают еще взрослая поликлиника и районная больница, открыто несколько аптек, куда уже стали завозить российские лекарства.

- Уезжала домой с чувством, что я так мало сделала, что надо бы больше, особенно в Рубежном, Северодонецке, где не хватает медиков. Есть люди после инсульта и инфаркта. Им нужна постоянная помощь в стационаре, реабилитация, - рассказывает врач.

СКОРЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЕЗД

В Станично-Луганск из Волгоградской области приехали медики различных специальностей. Республика очень нуждается в медицинских кадрах, говорят врачи-добровольцы. Здравоохранению здесь власти Украины не уделяли никакого внимания, начиная с 2014 года. Теперь необходимо все восстанавливать практически с нуля. Поезда с мобильными бригадами врачей проедут по всем населенным пунктам.

Врачей отблагодарили за работу в ЛНР. Фото: Пресс-служба Волгоградской области

Медики проверяют здоровье жителей, всего в районе расположены 49 населенных пунктов, где проживают порядка 44,5 тысячи человек.

Одним из тех, кто добровольно решил отправиться в командировку, стал акушер-гинеколог экстренной консультативной медпомощи и медицинской эвакуации больницы № 25 Дмитрий Гринюк:

- Люди долгие годы не имели возможности получить квалифицированную акушерско-гинекологическую помощь, не проходили обследование и лечение. И коллеги сейчас вынуждены работать в условиях кадрового дефицита.

- Люди, конечно, шли большой толпой, потому что восемь лет они не видели врачей в глаза. Особенно узких специалистов. Многие в возрасте от 18 до 86 лет приходили и говорили: «Мы в первый раз видим эндокринолога. А чем вы вообще занимаетесь? Можно у вас обследоваться?», - поделился впечатлениями врач-эндокринолог из 25-й больницы.

В августе медицинских работников из Волгоградской области, оказывающих помощь своим коллегам в Донбассе, указом главы ЛНР отметили почетными знаками «За благодеяния» и «От благодарного народа ЛНР», также им вручили грамоты и благодарственные письма.

В настоящее время в Луганской Народной Республике находятся 24 медицинских специалиста ведущих клиник Волгоградской области.

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

Волонтеры привозят корм в зоопарки.

Волонтеры штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ спасают животных из зоопарков и приютов. Благодаря помощи, которую оказывают жители России, покупаются корма, строятся приюты для осиротевших животных. Многие кошечки и собачки попадают в добрые руки и обретают новую семью.

В Докучаевский зоопарк волонтеры привезли кукурузу, пшеницу, просо. В зоопарк в селе Придорожное доставили стройматериалы, молочные смеси, корм для птиц. В зоопарк «Стирол» - цемент, доски, брус. Донецкому приюту для бездомных животных «Пиф» подарили переноски для собак и кошек.

В Луганский зооуголок доставлены комбикорма, ракушки, мясокостная мука, корм для крупного рогатого скота, а также арматура, сетка, уголки, профлисты - чтобы подлатать то, что пострадало от разрушений. В доставке этого груза приняли участие актриса театра и кино Анастасия Макеева и заслуженный артист России Александр Скляр.

Гуманитарный Добровольческий корпус.

- Во время военных действий Луганский зооуголок сильно пострадал, поэтому эта помощь, организованная Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России, крайне необходима, особенно для теплолюбивых животных - их вольеры были разрушены. Животные не виноваты, они страдают не меньше, а даже больше, потому что не могут сами о себе позаботиться. Мы, люди, должны это сделать. Спасибо всем неравнодушным, - сказал Александр Скляр.

Добавим, что заслуженный артист России поддерживает жителей Донбасса и морально. Еще в 2014 году он организовал концерт в Луганске, затем выступил в Донецке. А недавно группа «Ва-Банкъ» совместно с режиссером нашумевшего военного фильма «Красный призрак» Андреем Богатыревым представили публике клип на песню «Ты забыл, брат!».

СПАСТИ ОТ ГОЛОДА

Волонтеры Гуманитарного Добровольческого корпуса со штабом в Югре с апреля работали в Мариуполе, а теперь перебрались в Лисичанск. Добровольцы готовят и раздают горячую еду мирным жителям, как правило, это сытная каша с мясом, хлеб и чай.

За семь дней работы в Лисичанске горячим питанием были обеспечены более 10 тысяч человек. Волонтеры также по возможности обеспечивали медикаментами.

- По-прежнему в городе нет света, вода только привозная, нет газа. Помощь нужна особенно людям пожилого возраста, лежачим, инвалидам, тем, кто не может самостоятельно передвигаться и найти себе пропитание. Ежедневно поступают обращения о таких людях. В городе много разрушений и есть обращения затянуть окна пленкой. Наши ребята делают замеры и приступают к работе, - рассказал Эдуард Логинов, руководитель Гуманитарного Добровольческого корпуса.

- Люди, пережившие бомбежки, обстрелы, хоронившие своих соседей в огородах и дворах их домов, жившие в подвалах в течение месяцев, помнят и заботятся о тех, кто рядом, передавая друг другу информацию о местах работы волонтеров. Многие берут на себя помощь соседям, которые в силу престарелого возраста или заболевания не могут прийти самостоятельно, - отмечает Эдуард Логинов.

Пронзительное фото сделали волонтеры, которые раздают горячие обеды. Фото: Гуманитарный Добровольческий корпус

Недавно он выложил фото, от которого идут мурашки. В кадре пожилая женщина с тарелкой горячего супа, а рядом снаряд, на который пенсионерка уже не обращает внимания.

- Друзья, вдумайтесь, насколько страшная фотография. Пожилая женщина настолько голодна, что чувство голода полностью парализует чувство опасности и инстинкт самосохранения. И для тех, кто спрашивает, что Гумкорпус делает, ответ в этом фото. Возвращает людей в нормальную мирную жизнь, с нормальными чувствами, - добавляет Эдуард.