В Англии океанариум сообщил об усыплении питомцев из-за кризиса: «под нож» пойдут рыбы, сурикаты и обезьяны

Животные и рыбы океанариума «Sealife» в британском городе Саутенд-он-Си будут подвергнуты эвтаназии. Фото: Shutterstock

Животные и рыбы океанариума «Sealife» в британском городе Саутенд-он-Си, который расположен на востоке Англии, будут, скорее всего, подвергнуты эвтаназии. Их в буквальном смысле не на что содержать из-за энергетического кризиса в стране. Об этом журналистам ITV. рассказал владелец Филип Миллер.

«Всем этим животным нужно согреваться — или охлаждаться —и то, и другое, и это работает 24/7, семь дней в неделю. И их нужно кормить, так что это огромный счет за содержание. Придется их усыпить, или мы найти для них другие дома», — прокомментировал Миллер.

Помимо рыб, в «Sealife» живут обезьяны и сурикаты. Их тоже планируют усыпить.

«Я предполагаю, что все остальные зоопарки будут с нами в одной лодке» - добавил владелец океанариума.

Филипп Миллер также является управляющим тематическим парком Adventure Island. По подсчетам мужчины, к следующему году счета за электроэнергию парка развлечений составят почти два с половиной миллиона фунтов стерлингов. Два года назад это было 365 000 фунтов стерлингов.

Ранее Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании сообщило, что с 1 октября цены за электроэнергию вырастут до 80%. При этом новоизбранный премьер-министр Лиз Трасс уже объявила о планах помочь домашним хозяйствам с растущими расходами на электроэнергию.