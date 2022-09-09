«Футурама — не фантастика»: как российские изобретатели приближают будущее

Фото из личного архива А.Атаманова

Основатель компании Ховер рассказал КП о том, насколько труден путь изобретательства и как важно автору даже самой безумной идеи найти единомышленников.

Создание летающего «автотранспорта» для персонального использования стало совершенно неизбежным сразу вслед за тем, когда в воздух поднялись первые беспилотные устройства типа квадрокоптеров, октакоптеров и прочего. В 2015 году, когда я изучал наиболее перспективные технологические тренды, это уже было очевидно.

Компьютер, стабилизирующий такие аппараты в воздухе, оставляет человеку лишь самые простые действия — выбор направления полета и его высоты. С ростом мощности двигателей и емкости электрических батарей момент, когда основным «грузом» такого беспилотника станет его пилот, был лишь вопросом времени. И я решил это время приблизить.

Сила команды

Сразу могу сказать, что вряд ли мне чего-то удалось бы добиться в одиночку. Постепенно слухи о моем увлечении распространялись среди знакомых, ко мне присоединялись другие энтузиасты, и в какой-то момент собралась команда нашего инновационного проекта.

Самое сложное, с чем может столкнуться изобретатель в начале пути, — нехватка нужных технологий. К счастью для нас, возможности летательных аппаратов нового типа росли так быстро, что уже в 2016 году прототип нашего изобретения смог оторваться от земли с человеком на борту. Тогда это вызвало изрядный шум в прессе и привлекло внимание экспертов.

Фото из личного архива А.Атаманова

Мы принимали участие во всех возможных мероприятиях для инноваторов, стали резидентами «Сколково», зарегистрировали множество патентов. Уже тогда стали отчетливо понятны два основных направления развития проекта. Мы решили параллельно работать над беспилотным летающим такси Formula и пилотируемым летающим «мотоциклом» (ховербайком) Scorpion.

Задача летающего такси заключается в том, чтобы стать максимально безопасным способом переместиться из пункта А в пункт Б для людей, которые понятия не имеют о принципах управления летательными аппаратами. Четырехместная Formula должна действовать полностью автономно. Сначала, скорее всего, она будет использоваться в малонаселенной местности, но по мере набора статистики безопасных полетов летающие такси станут все ближе подбираться к густонаселенным мегаполисам, где они нужнее всего. Кто откажется от быстрого, без пробок, комфортного перелета на высоте 150 метров с одной из крыш «Москва-Сити» прямо в аэропорт Шереметьево?

Судьба ховербайка Scorpion будет совсем иной. Как и обычный мотоцикл, этот летательный аппарат, по крайней мере на первых порах, будет уделом опытных пилотов, склонных к экстремальным видам спорта. Технические возможности и ограничения безопасности сейчас позволяют пилоту перемещаться на скорости почти 100 км/ч на высоте до пяти метров.

Фото из личного архива А.Атаманова

Патент на использующий физический эффект Вентури авиационный электродвигатель привлек внимание инвесторов. В 2020 году эксперты оценили Ховер в $30 млн. Исходя из этой цифры, нам удалось получить $2,4 млн на развитие проекта от четырех частных инвесторов и одного фонда.

Я считаю, что именно тогда у нас появился реальный шанс добиться коммерциализации нашей научно-исследовательской деятельности и помочь России стать мировым лидером в области автономных летающих транспортных средств. Сейчас мы продолжаем работать с полным осознанием важности нашей задачи.

Правила изобретательства

Если говорить о перспективах изобретательской деятельности в России, то пример Ховер ясно показывает, что нет ничего невозможного. Опираясь на собственный опыт, я бы выделил пять принципов, которых следует придерживаться авторам фантастических пока идей.

Первое и главное — не работать над своим детищем в одиночку, даже если кажется, что никто вокруг не в силах понять всей грандиозности замысла. Общение с единомышленниками не только помогает быстрее воплощать идеи, но и оставаться в границах объективной реальности. Другие участники команды всегда помогут вернуться с небес на землю, если автор изобретения слишком увлечется несбыточными фантазиями.

Второе, о чем очень важно думать, развивая инновационный проект, — защита своего изобретения. Необходимо изучить все, что связано с юридическим понятием «результаты интеллектуальной деятельности» (РИД), и закрывать патентами каждое принципиально новое ноу-хау.

Третье правило, которого стоит придерживаться, — ни на день не прекращать участвовать в различных встречах, выставках, форумах изобретателей. Там вы сможете не только показать себя, но и получить обратную связь от сообщества, ценный совет, консультацию эксперта. И конечно, найти инвестора. Как ни крути, деньги — «кровь» любого инновационного начинания.

Фото из личного архива А.Атаманова

Четвертый принцип работы связан с необходимостью постоянно задавать себе вопрос: «А нужно ли людям то, что я делаю?» Звучит просто, но часто, увлекшись, изобретатель может свернуть с верного пути и двинуться туда, где легче или интереснее лично ему. Так погибли не один и не два перспективных проекта.

Пятый совет я бы посвятил тому, что никогда не нужно настраиваться на быстрый результат. От голой идеи до внедрения обычно проходят годы. На этом пути периоды высокой мотивации сменяются спадами, а за каждой решенной проблемой уже маячит новая. Только непрерывное поступательное движение вперед, максимальный фокус на этом движении, помогут преодолеть все взлеты и падения.

Уже не фантастика

Сейчас мы продолжаем активно работать над нашими аппаратами, проектируем уже третью версию ховербайка, непрерывно улучшая характеристики и повышая безопасность полетов. Все так же важно для нас и участие в мероприятиях. В конце августа мы показали наши достижения на выставке «Технопром-2022» в Новосибирске, организованной компанией «Норникель».

ТЕХНОПРОМ – партнерский проект Международного форума инноваторов IN’HUB, целого комплекса мер поддержки инноваторов. Любой изобретатель или команда могут найти здесь комфортную среду для общения, получить экспертную помощь опытных предпринимателей, продемонстрировать свое детище российским и иностранным инвесторам из десятков стран.

Как бы ни менялась ситуация в мире, нет таких причин, которые могли бы остановить технический прогресс. За семь лет, которые мы с коллегами потратили на нашу мечту, летающие такси и мотоциклы из отдаленной перспективы превратились в реальность, которую можно потрогать руками. И я совершенно уверен, что совсем скоро мир «Футурамы» уже не будет казаться нам фантастикой.