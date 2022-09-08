Вы заказываете, мы привозим

Стройматериалы для Боровского.

- Военкоры, актеры, общественные деятели призывают граждан помочь бойцам и курируют сбор средств. Потом мы оптом закупаем гуманитарный груз и доставляем на передовую, - рассказали волонтеры.

Мука в пекарне Северодонецка.

В начале августа такую помощь получили бойцы 4-й бригады Народной милиции ЛНР. Сбор для этого подразделения курировала военкор Ирина Куксенкова.

- Сбор масштабный - даже в грузовики не влез, пришлось еще транспорт организовывать, - сообщила куратор сбора. - Четвертая бригада - практически родная для наших корреспондентов, с ней наши съемочные группы работали на луганском направлении. Мы собрали для них все необходимое, чтобы помочь приблизить победу. Ребята - молодцы и герои.

- Самая большая ценность на фронте - это личный состав. А чтобы личный состав сохранился, у него должен быть высокий класс бронезащиты, - объяснил при приеме груза военнослужащий 4-й бригады с позывным «Еж» (на фото). - Нам привезли бронежилеты и каски. Без них на войне никак.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал, что в 4-ю бригаду привезли не только квадрокоптеры и бронежилеты, но и различные прицелы, радиостанции, в общем, все, что нужно в бою.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В поселок Боровское, что под Лисичанском, доставлен гуманитарный груз: продуктовые наборы и строительные материалы.

- Заявка о помощи поступила от местных жителей. Привезли продукты для многодетных семей. Для всех нуждающихся - две тысячи квадратных метров пленки для восстановления теплового контура в домах, 22 кубометра досок для восстановления кровли, - рассказали «Комсомолке» в Народном фронте.

Жители поселка обрадовались помощи и искренне поблагодарили волонтеров президентского движения.

- И накормили, и пленки дали, чтобы хоть на время ею окна закрыть. Холода уже скоро будут, а стекол нет. Спасибо, что приехали, - благодарит пенсионерка. - Продуктовые наборы очень хорошие, есть все, что нужно.

За гуманитаркой местные жители пришли вместе с детьми. В этом поселке немало малышей. Они тоже получили продуктовые наборы.

- Мы - многодетная семья. Всех нужно накормить, одеть. Сейчас выплаты только восстанавливаются. Мы были на грани, но благодаря помощи волонтеров держимся и надеемся на скорейшее возвращение нормальной жизни. Ребята нам привозят все, что необходимо. Большое им за это спасибо и низкий поклон.

ХЛЕБ В СЕВЕРОДОНЕЦК И РУБЕЖНОЕ

Добровольцы Народного фронта помогают в запуске и раздаче социального хлеба на освобожденных территориях ЛНР.

- Состоялось долгожданное открытие пекарни в Северодонецке. Ее работа стала возможна благодаря доставленным генератору и необходимым для выпекания продуктам: муке, сахару, дрожжам, - сообщили в президентском движении.

Полученная помощь позволит ежедневно выпекать около 1200 буханок хлеба. Его будут привозить людям волонтеры, а также раздавать на рынках Северодонецка.

- Пекарня выпекает социальный хлеб, который развозится по городу, в труднодоступные места и гуманитарные точки доставка осуществляется с помощью МЧС. Народный фронт помогает нам с продуктами, привезли генератор и топливо, - рассказал пекарь Максим Павлов.

Представитель Народного фронта в республике Анна Еременко подчеркнула, что помощь в обеспечении населения хлебом жизненно необходима.

- Во многих районах ЛНР по-прежнему,нет газа и электричества, воды, поэтому не у всех людей есть возможность приготовить еду, - говорит Анна. - Но благодаря генераторам, благодаря нашему проекту люди могут поесть настоящий хлеб, которого они не видели на протяжении трех-четырех месяцев. Теплый хлеб - для них просто чудо.

Открытие второй пекарни планируется в Рубежном, в селе Варваровка. Здесь будет выпекаться около 600 батонов в день. Народный фронт уже доставил необходимые ингредиенты для выпечки социального хлеба.

- В Кировске, Рубежном, Краснореченском пекарни уже каждый день выпекают сотни и тысячи батонов хлеба, - отмечают в президентском движении. - Народный фронт при участии движения «Здоровое Отечество» помогает мукой, сахаром, дрожжами.

СКОРО БУДЕТ ДОСТАВЛЕНО

Тем временем завершен сбор генерального директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного. Россияне перечислили более пяти миллионов рублей. Средства предназначены для поддержки кинологической службы Народной милиции ЛНР.

- Мы приступили к закупке ветеринарных препаратов, переносок, поводков, шлеек, кормов для собак. Для бойцов будут приобретены радиостанции, тактическая обувь и одежда, - рассказали в Народном фронте.

- В самое ближайшее время я и мой брат Аскольд поедем в Луганск и обязательно передадим все необходимое людям, которые продолжают заниматься этой важной работой, - анонсировал поездку Эдгард Запашный.

Завершен сбор средств и для 7-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР.

- Командование подразделения просило о приобретении миноискателей и генераторов. Сейчас президентское движение начнет закупку в соответствии со списком потребностей луганских мотострелков. В списке также квадрокоптеры, тепловизоры, бинокли, шанцевый инструмент, - рассказали в Народном фронте.