ПСБ открыл в Ижевске Центр уличного баскетбола – уже десятый в России

ПСБ открыл в Ижевске новый Центр уличного баскетбола. Это уже десятая спортивная площадка, построенная банком в рамках «Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ — детям». Заниматься в Центре смогут до 250 тысяч человек в год. На площади в две тысячи квадратных метров со всепогодным покрытием разместились пять площадок для баскетбола 3х3, мобильные трибуны для зрителей и зона уличных тренажеров.

В торжественной церемонии открытия Центра приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио баскетболисты Кирилл Писклов и Илья Карпенков.

«Для нас это юбилейная – десятая – площадка в России, - подчеркнул Петр Фрадков. - Уверен, что новый центр станет местом притяжения для всех горожан, и в особенности – подрастающего поколения, у которого стритбол пользуется особой популярностью. Это один из самых массовых, зрелищных и доступных видов спорта, благодаря которому к активному, здоровому образу жизни приобщаются миллионы наших граждан».

Глава банка напомнил, что проект «ПСБ – детям» создавался в первую очередь для того, чтобы жители российских регионов имели возможность пользоваться современной спортивной инфраструктурой, расположенной в шаговой доступности.

«Это то, с чего начинаются большие национальные спортивные победы. Именно поэтому мы развиваем проект «ПСБ – детям» и содействуем развитию детского и массового спортивного движения в России», - отметил Петр Фрадков.

Центр уличного баскетбола станет доступной площадкой для тренировок всех любителей этого вида спорта – от начинающих игроков до опытных команд. Спортивный объект построен в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола (ФИБА), что позволяет проводить здесь соревнования международного уровня. Для председателя Российской Федерации баскетбола Андрея Кириленко этот день стал особенным: он родился в Ижевске, теперь в его родном городе появилась арена международного класса.

«Появление здесь такого центра притяжения любителей баскетбола логично и необходимо, - считает Андрей Кириленко. - Здесь очень любят нашу игру, и я не сомневаюсь, что площадки будут постоянно пользоваться повышенным спросом. В новых Центрах уличного баскетбола уже были проведены серьезные соревнования – в Калининграде, Тюмени, Туле. И это здорово, что площадки используются не только для развития массового баскетбола, но и для турниров профессионалов».

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, регион активно развивает спортивную инфраструктуру. За последние пять лет в республике построили более 120 спортивных объектов. Это и физкультурно-оздоровительные комплексы, и ледовые арены, и хоккейные коробки во дворах. Появление в регионе баскетбольной площадки такого уровня принесет удмуртским спортсменам новые победы.

«Они показывают хорошие результаты на всероссийских соревнованиях – мужской клуб «Купол-Родники» занимает твердые позиции в Кубке России, спортсменки из Глазова вошли в пятерку сильнейших команд школьной баскетбольной лиги страны «КЭС-БАСКЕТ», – рассказал Александр Бречалов.

Напомним, «Первый Всероссийский спортивный проект «ПСБ – детям» реализуется банком с 2019 года. За это время были построены Центры уличного баскетбола в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, Тюмени, Ставрополе, Архангельске, Новокузнецке и Ижевске. До конца 2022 года откроются баскетбольные центры в Оренбурге и Нальчике.