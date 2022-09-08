Операция «Лондонский мост»: в Великобритании создан план действий на случай смерти английской королевы Елизаветы II

В Великобритании создан план действий на случай смерти английской королевы Елизаветы II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кончина британского монарха – без преувеличения событие планетарного масштаба. Уже хотя бы потому, что британская королева является пусть и формальным, но все же официальным главой многих стран, входящих в т.н. Британское Содружество. В их числе – собственно Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и другие.

Мост рухнул

План похорон и траурных мероприятий расписан давно. Для Елизаветы II он был подготовлен еще в 1960-х годах и с тех пор несколько раз обновлялся. Этот план даже имеет название – операция «Лондонский мост».

«Лондонский мост» до мелочей расписывает действия британского правительства, столичной полиции, англиканской церкви, СМИ в случае кончины королевы. Полный текст плана есть в руках только узкого круга лиц, но журналистам давно известна кодовая фраза, которой премьер-министру Великобритании сообщат о смерти монарха – «Лондонский мост рухнул».

Всеобщая скорбь

Эти слова произнесет в телефонном разговоре с главой правительства личный секретарь королевы: он первым узнает о ее смерти. Из офиса главы правительства печальное известие будет перенаправлено в 14 стран, которые официально возглавляет британский монарх.

Почти всех работников Букингемского дворца сразу отправят домой. А на официальном сайте королевской семьи будет размещено траурное сообщение на черном фоне. В обязательном порядке все государственные ведомства поставят на своих Интернет-страницах, включая соцсети, особые баннеры. Будут приспущены флаги.

Последний маршрут

Из места, где умрет королева, ее тело привезут в Букингемский дворец, затем гроб окажется в другом дворце, Вестминстерском, а через 9 дней после смерти в Вестминстерском аббатстве пройдет похоронная церемония. Похоронят монарха в часовне св. Георгия в Виндзорском замке.

Лондон говорит и показывает

СМИ отменят развлекательные программы, ведущие BBC будут обязаны выходить в эфир в одежде черных тонов. Портреты королевы, тексты, репортажи уже дано заготовлены. Журналисты The Times как-то признались, что материалов у них хватит на 11 выпусков газеты. Несколько британских телеканалов в разные годы по ошибке уже сообщали о смерти Елизаветы II и транслировали в эфир добротно снятые программы о ее царствовании, так что нет сомнений в том, что британцам будет что слушать, смотреть и читать.

Да здравствует король!

Смерть Елизаветы II откроет в истории британской монархии новую страницу – королем станет ее сын, наследный принц Чарльз. Но на трон он воссядет с другим именем: ему будет позволено выбрать любое из имен, полученных им при крещении. А из купели принц Уэльский вернулся на руки матери как Карл-Филипп-Георг-Артур.

На монетном дворе начнут чеканить новые металлические фунты и пенсы с профилем короля Карла (или, быть может, Филиппа), типографии выпустят в свет почтовые марки с его портретом, а в национальном гимне изменят слова – «Боже, храни короля» вместо «Боже, храни королеву». Но первым делом на верность новому монарху присягнут депутаты парламента.

Реквием

В Британии уверены, что похороны Елизаветы II будут великолепными. Жители Туманного Альбиона долгое время утверждали, что похороны премьер-министра Уинстона Черчилля были своеобразными реквиемом Великобритании, как великой державе. Но теперь все уверены, что по-настоящему этот реквием прозвучит, когда в мир иной уйдет королева Елизавета II.