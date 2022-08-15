Каникулы в Саратовской области

«ВЕДУТ СЕБЯ, КАК ВЗРОСЛЫЕ»

Руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Авезниязов подарил местной девчонке термос и дал посидеть в боевом автомобиле.

На отдых в Саратовскую область прибыли более 100 детей из Донбасса. В частности, 5 августа в регион приехали 49 детей из районов ЛНР, а 11 августа - 83 юных жителя подшефного Сватовского района Луганской Народной Республики. В Саратовской области дети смогут забыть о грохоте снарядов и опасностях прифронтовой жизни.

Маленькие путешественники отдыхают в лагере «Лазурный».

Ребят разместили в оздоровительном центре «Лазурный», который находится в Балаковском районе. Там есть все необходимое для активного отдыха: бассейн, спортивные и игровые площадки, психологи и медицинские работники, специализирующиеся на реабилитации.

Программа организации летнего отдыха для детей Донбасса очень важна для поддержки подрастающего поколения освобожденных земель. Многие дети не видели мирного неба с 2014 года, и это не могло на них не повлиять.

- Дети, растущие под бомбежками, - это другие дети. У них глаза, как у взрослых, и ведут они себя серьезно, ответственно, - говорит Сергей Авезниязов, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

В Саратовской области дети из Донбасса нашли новых друзей.

Он с добровольцами неоднократно бывал в Донбассе с благотворительными миссиями и не понаслышке знает, какая ситуация сложилась там из-за действий киевского режима.

- Два года назад в одном из городов ЛНР, в Перевальске, к нам пришли дети, которые захотели оказать помощь в борьбе с фашистами. Лет по 13 им было, были среди них и девочки. Мы хотели отправить их домой, а они ни в какую. В итоге стали настоящими партизанами: передавали информацию о расположении вражеских войск и техники, собирали сведения и сообщали взрослым, - вспоминает Сергей Авезниязов.

Детям, выросшим на территориях, которые ранее находились под контролем киевского режима, пришлось очень нелегко, ведь их с самых ранних лет воспитывали в ненависти. Пытались привить неприязнь ко всему русскому.

- На освобожденных землях мы часто сталкивались с образцами пропаганды, рассчитанной на самых маленьких. Смотришь, детская книжка, хорошая, на качественной бумаге и с цветными иллюстрациями, а внутри грязь: антирусские призывы, националистическая риторика. Или мультик: сидят в песочнице дети разных национальностей, играют, а русский солдат приходит и все ломает. Это же как нужно не любить детей, чтобы воспитывать в них такую ненависть? - задается вопросом Авезниязов.

Вопрос, конечно, риторический, однако меры защиты детей от ужасов войны и фашистской пропаганды есть вполне реальные. Приглашение юных жителей Донбасса в Россию на отдых - одна из них.

НАБРАТЬСЯ СИЛ ПЕРЕД УЧЕБОЙ

Ребята набираются сил перед началом нового учебного года.

Гости из Донбасса уже нашли себе друзей из Саратовской области и наконец-то улыбаются и смеются. Впереди у них насыщенная развлекательная, культурная и экскурсионная программа. В лагерь приедут артисты цирка, привезут музейные экспонаты. Для детей также организуют шоу талантов.

- Наша главная задача - устроить детям безопасный и комфортный отдых, чтобы они могли набраться сил перед новым учебным годом. А мы в это время поможем школам Сватовского района, чтобы все они открылись к 1 сентября, - рассказал врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин и поручил организовать для детей насыщенное, интересное пребывание. Он подчеркнул, что к подготовке нужно отнестись предельно ответственно.

- Необходимо медицинское сопровождение, связь с родными, возможна организация учебного процесса, - заявил Роман Бусаргин.

Саратовская область - не единственный регион, принимающий детей из Донбасса. В апреле Республика Татарстан предложила 200 мест для летнего отдыха ребят из семей переселенцев из Донбасса. Сейчас в детских лагерях на территории Высокогорского и Зеленодольского районов Татарстана отдыхают 37 детей из Луганской и Донецкой Народных Республик, в том числе с освобожденных территорий. В ближайшее время поправить здоровье в регион прибудут еще несколько ребят.