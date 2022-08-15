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Политика14 августа 2022 22:00

Каникулы в Саратовской области

Для юных путешественников подготовили увлекательную программу, чтобы они забыли о грохоте снарядов и пережитых дома невзгодах
Наталия Калинина

«ВЕДУТ СЕБЯ, КАК ВЗРОСЛЫЕ»

Руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Авезниязов подарил местной девчонке термос и дал посидеть в боевом автомобиле.

Руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Авезниязов подарил местной девчонке термос и дал посидеть в боевом автомобиле.

На отдых в Саратовскую область прибыли более 100 детей из Донбасса. В частности, 5 августа в регион приехали 49 детей из районов ЛНР, а 11 августа - 83 юных жителя подшефного Сватовского района Луганской Народной Республики. В Саратовской области дети смогут забыть о грохоте снарядов и опасностях прифронтовой жизни.

Маленькие путешественники отдыхают в лагере «Лазурный».

Маленькие путешественники отдыхают в лагере «Лазурный».

Ребят разместили в оздоровительном центре «Лазурный», который находится в Балаковском районе. Там есть все необходимое для активного отдыха: бассейн, спортивные и игровые площадки, психологи и медицинские работники, специализирующиеся на реабилитации.

Программа организации летнего отдыха для детей Донбасса очень важна для поддержки подрастающего поколения освобожденных земель. Многие дети не видели мирного неба с 2014 года, и это не могло на них не повлиять.

- Дети, растущие под бомбежками, - это другие дети. У них глаза, как у взрослых, и ведут они себя серьезно, ответственно, - говорит Сергей Авезниязов, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

В Саратовской области дети из Донбасса нашли новых друзей.

В Саратовской области дети из Донбасса нашли новых друзей.

Он с добровольцами неоднократно бывал в Донбассе с благотворительными миссиями и не понаслышке знает, какая ситуация сложилась там из-за действий киевского режима.

- Два года назад в одном из городов ЛНР, в Перевальске, к нам пришли дети, которые захотели оказать помощь в борьбе с фашистами. Лет по 13 им было, были среди них и девочки. Мы хотели отправить их домой, а они ни в какую. В итоге стали настоящими партизанами: передавали информацию о расположении вражеских войск и техники, собирали сведения и сообщали взрослым, - вспоминает Сергей Авезниязов.

Детям, выросшим на территориях, которые ранее находились под контролем киевского режима, пришлось очень нелегко, ведь их с самых ранних лет воспитывали в ненависти. Пытались привить неприязнь ко всему русскому.

- На освобожденных землях мы часто сталкивались с образцами пропаганды, рассчитанной на самых маленьких. Смотришь, детская книжка, хорошая, на качественной бумаге и с цветными иллюстрациями, а внутри грязь: антирусские призывы, националистическая риторика. Или мультик: сидят в песочнице дети разных национальностей, играют, а русский солдат приходит и все ломает. Это же как нужно не любить детей, чтобы воспитывать в них такую ненависть? - задается вопросом Авезниязов.

Вопрос, конечно, риторический, однако меры защиты детей от ужасов войны и фашистской пропаганды есть вполне реальные. Приглашение юных жителей Донбасса в Россию на отдых - одна из них.

НАБРАТЬСЯ СИЛ ПЕРЕД УЧЕБОЙ

Ребята набираются сил перед началом нового учебного года.

Ребята набираются сил перед началом нового учебного года.

Гости из Донбасса уже нашли себе друзей из Саратовской области и наконец-то улыбаются и смеются. Впереди у них насыщенная развлекательная, культурная и экскурсионная программа. В лагерь приедут артисты цирка, привезут музейные экспонаты. Для детей также организуют шоу талантов.

- Наша главная задача - устроить детям безопасный и комфортный отдых, чтобы они могли набраться сил перед новым учебным годом. А мы в это время поможем школам Сватовского района, чтобы все они открылись к 1 сентября, - рассказал врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин и поручил организовать для детей насыщенное, интересное пребывание. Он подчеркнул, что к подготовке нужно отнестись предельно ответственно.

- Необходимо медицинское сопровождение, связь с родными, возможна организация учебного процесса, - заявил Роман Бусаргин.

Саратовская область - не единственный регион, принимающий детей из Донбасса. В апреле Республика Татарстан предложила 200 мест для летнего отдыха ребят из семей переселенцев из Донбасса. Сейчас в детских лагерях на территории Высокогорского и Зеленодольского районов Татарстана отдыхают 37 детей из Луганской и Донецкой Народных Республик, в том числе с освобожденных территорий. В ближайшее время поправить здоровье в регион прибудут еще несколько ребят.

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