ВКонтакте провела Content Day: представила новый дизайн сообществ, рассказала о 3 млрд рублей доходов авторов за этот год и анонсировала другие новинки

ВК КлипыФото: ВКонтакте

ВКонтакте представила новые возможности для создателей контента, в том числе кабинет с расширенной статистикой для авторов видео и обновлённые инструменты монетизации, а также показала новый дизайн сообществ — следующий этап глобального обновления мобильного приложения.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте, VK Видео и VK Клипов:

«Вместе с авторами контента мы создали совершенно уникальный феномен — паблики. Сегодня десятки миллионов людей обсуждают в них жизнь своих городов, делятся творчеством, узнают из пабликов новости, находят интересную музыку, мемы, знакомства и полезные лайфхаки. Паблики также стали эффективным инструментом, чтобы начать своё дело или монетизировать контент. За восемь месяцев 2022 года с помощью наших инструментов авторы заработали фантастические 3 миллиарда рублей. Новые возможности ВКонтакте, которые мы подготовили, помогут развивать сообщества и обмениваться информацией ещё более эффективно и просто».

ВК Видео. Фото: ВКонтакте

Новый дизайн сообществ

Сообщества стали цифровыми хабами для творчества, обсуждений и обмена контентом. ВКонтакте позаботилась, чтобы каждый автор мог полноценно проявить индивидуальность и персонализировать внешний вид паблика, но при этом навигация была понятной и простой для посетителей при переходе от одного сообщества к другому.

В центре внимания — «витрина контента». Свежие и актуальные материалы показаны на самом заметном месте, остальной медиаконтент — в одном касании на ближайших вкладках. К примеру, художник может поставить на первое место фотографии или товары, музыкальная группа — свои треки, а видеоблогер — закрепить на «витрине» клипы или видео. В верхней части расположен лаконичный инфораздел, который подстроится под потребности пользователя: подписчики смогут быстро перейти к контенту, а новая аудитория увидит компактное описание, чтобы ознакомиться с сообществом и подписаться на него.

Сообщества. Фото: ВКонтакте

Эволюция рекомендаций

Александр Тоболь, CTO ВКонтакте, VK Видео и VK Клипов, поделился тем, что социальная сеть развивает ML-рекомендации контента таким образом, чтобы они были эффективными помощниками для авторов в вопросе вовлечения аудитории:

«Принимая во внимание тренд на высокую скорость потребления информации, наша технологическая команда готовит новую концепцию рекомендаций — она включает в себя ML-адаптацию контента с учётом „клипового мышления“. Уже сейчас нейросети ВКонтакте генерируют разные обложки к видеороликам для зрителей с различными интересами и паттернами поведения. В будущем алгоритмы будут помогать вовлекать пользователей в длинный контент с помощью коротких форматов — например, знакомить с продолжительным видео через автоматически созданный короткий клип-трейлер или привлекать внимание к лонгриду с помощью короткого текста-выжимки. Все изменения дизайна, которые мы подготовили, также направлены на то, чтобы наращивать мощность сквозных рекомендаций и в итоге дарить счастье пользователям, предугадывая их потребности и реагируя на то, как они оценивают тот или иной контент».

ВК Donut. Фото: ВКонтакте

Кабинет автора видеоконтента

ВКонтакте и VK Видео представили новый инструмент расширенной аналитики для видеоблогеров, профессиональных создателей контента и правообладателей — кабинет автора. В сообществе VK Видео стартовал приём заявок на участие в публичном тестировании бета-версии кабинета. На основе обратной связи и результатов открытого тестирования команда планирует расширять возможности инструмента.

Кабинет автора позволит начинающим видеомейкерам и опытным видеостудиям глубже изучать потребности и вкусы своей аудитории, анализировать реакцию зрителей на видеоконтент — чтобы наращивать вовлечённость и активность подписчиков. Новый инструмент позволяет просматривать статистику по всему загруженному видеоконтенту и отдельным роликам, в том числе данные о количестве просмотров, уникальных зрителях, длительности просмотра, удержании и вовлечённости, структуре аудитории, информацию о монетизации.

Инструменты монетизации

За первые восемь месяцев 2022 года общий заработок авторов с помощью инструментов монетизации ВКонтакте уже составил более 3 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом доход вырос на 78% в партнёрской программе, на 214% — в VK Donut и на 55% — на маркет-платформе. За год с момента запуска программы монетизации видео к ней подключилось более 12 тысяч сообществ. В рамках мероприятия Content Day Александр Володин, директор по маркетингу и развитию новых инициатив ВКонтакте и VK Видео, представил обновления основных способов заработка для создателей контента.

Вдобавок к платной подписке VK Donut у пользователей появилась возможность отправлять разовые донаты — чтобы поблагодарить за контент или поддержать проект без регулярной подписки. Отправить такой донат можно будет прямо в комментариях к публикации. Также ВКонтакте анонсировала обновление партнёрской программы: у авторов, которые будут чаще публиковать истории и клипы, появится возможность увеличить заработок. Ранее компания тестировала подключение этих форматов к расчёту выплат: по результатам эксперимента средний заработок авторов в августе вырос на 9%, в том числе у начинающих создателей контента. Кроме того, ВКонтакте анонсировала начало экспериментов по расширению лимитов для прямой и нативной рекламы в сообществах.

Пресс-релиз. Фото: ВКонтакте

Новые возможности в историях и VK Клипах

В историях появится новый раздел с персональной подборкой для каждого зрителя. Алгоритм автоматически подберёт истории на основе интересов пользователя и его друзей, а также поможет авторам расширить аудиторию. Кроме того, появится возможность прикреплять внешние ссылки и настраивать приватность для отдельных историй.

VK Клипы анонсировали запуск мобильных трансляций, улучшенный редактор вертикальных роликов и возможность публиковать клипы в веб-версии ВКонтакте: профессиональные креаторы смогут загружать материалы в высоком разрешении Full HD и с поддержкой 60 FPS.

В августе ВКонтакте анонсировала одно из самых масштабных за всю историю соцсети обновлений мобильного приложения. Оно включает новый дизайн ленты, личного профиля, а также новый дизайн сообществ, представленный сегодня. Обновление станет доступно пользователям в течение нескольких недель и станет фундаментом для прогрессивного развития платформы — в частности, запуска экспериментальных функций, связанных с NFT и Web 3.0.