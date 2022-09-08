Елизавета II подавала тайные знаки сумочкой: секреты стиля и королевского этикета великого монарха

Елизавета II - обладательница роскошного гардероба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одежда

В молодости королева любила дизайнера Нормана Хартнелла, который одевал и ее мать. Именно Хартнелл создал и платье, в котором Елизавета вышла замуж, и платье, в котором короновалась. Причем он работал в тесном контакте с клиенткой: например, для коронации придумал восемь разных платьев, а Елизавета выбрала определенные элементы от каждого и попросила их скомбинировать.

Елизавета II в коронационном платье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1952-м Хартнелл сшил один из самых знаменитых нарядов Елизаветы, только что взошедшей на престол: роскошное вечернее платье, спереди белое, а сзади черное. Она пришла в нем на просмотр мюзикла «Потому что ты моя» в кинотеатр Empire. На ней была роскошная тиара, очень длинные белые перчатки, на одной руке - бриллиантовый браслет… Это было очень эффектно: на следующий день фотографии появились во всех газетах, производители одежды бросились копировать этот дизайн, а журналисты окрестили наряд «сорочьим». Словно испугавшись такой популярности (или обидевшись на «сороку»?), Елизавета больше никогда это платье не надевала.

Платье черное сзади и бело спереди на молодой королеве Елизавете. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модой очень увлекалась младшая сестра Елизаветы, принцесса Маргарет (1930-2002). В 60-е и 70-е она постоянно знакомила ее с новыми британскими дизайнерами, которые придумывали для нее новые фасоны шляпок. А на протяжении последней четверти века главным персональным ассистентом королевы по вопросам стиля была Анджела Келли. В 2019 году она выпустила книгу «Обратная сторона монеты», где рассказала о том, как одевает Елизавету II. Она лично придумывала дизайн множества ее нарядов - например, светло-желтого, в котором Елизавета появилась на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, или белого с еле уловимым зеленым оттенком, в котором она отмечала в 2012 году 60-летие пребывания на троне. Шить Келли помогала команда из десяти человек.

Королева в парчовом "золотом" платье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вообще гардероб королевы был огромен: ей порою приходилось менять платья по несколько раз в день (считалось неподобающим появляться в одном и том же на разных мероприятиях). Причем «засветившееся» платье можно было вновь надеть лишь спустя несколько месяцев. Все наряды бережно хранились - королева (понятно, не гнавшаяся за модой) могла надеть на прием платье, которому исполнилось 25 лет. Еще Анджела Келли рассказала в книге, что лично отбирает ткани, в первую очередь обращая внимание на то, чтобы они не сильно мялись и были легкими. Говорят, королева предпочитала слегка укороченные рукава платьев, потому что опасалась испачкать слишком длинный и широкий рукав в супе во время званого обеда.

Бледно-желтый костюм королева надела на свадьбу внука Уильяма. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В целом, можно заметить, что королева в последние десятилетия одевалась достаточно однообразно, выбирая одинаковые или похожие фасоны платьев и пальто. Это была продуманная стратегия: королева как бы носила униформу, демонстрируя нации, что она все время на посту, и одновременно самим своим видом создавая ощущение стабильности. Дизайнер Пол Костеллоу, одевавший когда-то принцессу Диану, считает, что королева, сознательно или бессознательно, стремилась быть «похожей на учительницу, на добрую учительницу в школе. Она никогда и ничем не шокировала, она все делала правильно».

Кстати, рассказывают такую историю. В 1952 году будущая королева получила известие о смерти отца, Георга VI, находясь с мужем в Кении, немедленно прилетела на родину - и была вынуждена сидеть в самолете, ожидая, пока ей привезут одежду подобающего черного цвета. С тех пор действует обязательное правило: если член королевской семьи наносит визит в другое государство, он берет с собой черную одежду.

Даже в преклонном возрасте Елизавета предпочитала яркие цвета в одежде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Макияж

Королева всегда красилась сама. К услугам гримеров прибегали только в тех случаях, когда ей надо было выступать по телевидению с обращениями к нации. Главным правилом была сдержанность: яркие оттенки губной помады или лака считались невозможной вульгарностью. Лак королева предпочитала бледно-розовый, причем принципиально выбирала недорогой - например, одно время любила оттенок Ballet Slippers («Пуанты») фирмы Essie, который стоил всего шесть с небольшим фунтов стерлингов.

Платки и шарфы

В этом вопросе королева не отличалась патриотизмом: всегда обожала платки французского модного дома Hermes. Там ее тоже любили и специально для нее придумывали особые узоры (или придумывали платки в ее честь и выпускали в продажу).

Королева предпочитала платки от фирмы "Гермес" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сумочка

Елизавета II не появлялась на людях без сумочки (в ней лежали очки, губная помада, мятные леденцы, ручка, блокнот, зеркальце и фотография мужа). С помощью сумочки она передавала сигналы помощникам. Например, когда с кем-то разговаривала и вдруг перекладывала сумочку из руки в руку - это был знак, что она утомилась беседой, и через минуту помощник должен ее вежливо прервать. Подойти и сказать что-нибудь типа «Ваше Величество, вас уже заждался архиепископ Кентерберийский». Если во время обеда королева ставила сумочку на стол - это был знак, что в течение пяти минут она собирается обед покинуть. А если крутила на пальце кольцо - это вообще значило «Тревога, срочно эвакуируйте меня отсюда!»

Елизавета II выглядела, как строгая учительница. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева много лет предпочитала сумочки британского бренда Launer. Они дорогие (стоят в районе двух тысяч долларов), но не такие суперпопулярные, как, например, «Биркин» Hermes (впрочем, говорят, их любят в арабских странах). Королева перепробовала шесть вариантов дизайна, ей нравились все, но особой любовью пользовалась модель «Травиата» (лишь в последние годы Елизавета стала предпочитать модель «Турандот» - потому что та была легче: престарелой королеве ведь трудно было носить тяжелые сумки). В фирме Launer сумки для королевы делали на заказ, но каких-то радикальных изменений в дизайн не вносили: могли, например, добавить карман, или удлинить ручки. Еще в Launer для Елизаветы делали очечники разных цветов. В сумки всегда вкладывалось маленькое зеркальце и кошелек для мелочи, но носила ли королева с собой наличные деньги, никто так никогда и не выяснил.

Пальто

Королева обычно носила однотонные, но яркие пальто оранжевого, красного, кораллового, голубого цветов. Дело не в ее личных пристрастиях - просто нужно было, чтобы ее сразу заметили в толпе, и чтобы любой подданный потом мог с гордостью рассказывать: «Я видел саму королеву!» Ей даже приписывали фразу: «Я никогда не смогу носить бежевый, потому что тогда меня никто не узнает!»

Королева обычно носила однотонные пальто. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Головные уборы

Когда-то в некоторых странах, в частности, на Руси, считалось непристойным замужней женщине появляться на людях без головного убора (отсюда, кстати, пошло выражение «опростоволоситься» - то есть случайно обнажить голову). Отголоски этого сохраняются до сих пор. В Англии еще в первых десятилетиях XX века считалось, что леди должна появляться на людях непременно в шляпке, а королева и в XXI веке обычно появлялась на публике либо в шляпке, либо в короне. Иногда повязывала голову платком, в 60-е не брезговала и тюрбанами. Впрочем, это не было непреложным правилом, - и после шести вечера, например, королева обычно выходила на люди с непокрытой головой.

Английская королева выходила в роскошных шляпках. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зонтик

Королева предпочитала зонтики, которые в Британии называют «птичьими клетками» - в раскрытом виде они огромные, похожи на купола, надежно закрывают голову и плечи от дождя. Для королевы их делали на заказ в фирме Fulton Umbrellas. Вообще их зонтики стоят недорого - в районе 30 долларов. За годы у королевы набралась целая коллекция - порядка 100 штук разных цветов.

Обувь

Королева предпочитала обувь британского бренда Anello & Davide, изготовленную вручную (в фирме хранился гипсовый слепок ее ступни, с ним и работали). Процесс изготовления одной пары обуви на заказ в этой фирме занимает ни много ни мало шесть месяцев, цена - соответствующая. Кстати, Anello & Davide работали и с группой The Beatles - именно в этой фирме в начале 60-х специально для них изготовили обувь, которая потом начала называться beatle boots, высокие ботинки на каблуке с молнией сбоку.

Елизавета II в 70-е годы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева никогда не любила слишком высокие каблуки (максимальная их высота составляла 5 сантиметров). И прежде чем она надевала новую пару туфель, кто-то обязательно должен был походить в них и как следует разносить. Говорили, что этим занимается вышеупомянутая Анджела Келли, у которой ступни точно как у Елизаветы II. Под королевские туфли Келли надевала бежевые носочки, а ходила в монаршьей обуви только по коврам. Все это не было прихотью: Елизавете II и на десятом десятке приходилось совершать множество визитов и бывать на разнообразных приемах, много двигаясь и подолгу стоя на ногах. И она не могла сказать «Извините, я устала» или «Извините, мне натерло ногу» - она же королева!