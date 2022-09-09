Анекдоты: Немногие знают, что в Ватикане работает магазин одежды для будущих пап

В интернете резко упало число комментариев от ведущих политологов, экономистов и экспертов - школота ушла учиться!

* * *

Сегодня ходил в туалет без телефона. У нас на стенах там приклеено 232 плитки.

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- Ты когда последний раз жене цветы дарил? Не на 8 Марта, не на день рождения, а просто так?

- Ага, подари ей попробуй просто так! Сразу начнутся подозрения, копать начнет... И ведь обязательно что-нибудь нароет!

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Почему цены на пену для бритья и трусы к 23 февраля не меняются, а вот цветы к 8 Марта дорожают в два раза? Где равноправие полов, о котором все говорят?!

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У меня есть только один недостаток - завышенная самооценка, в остальном я бесподобен!

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Цель хорошего гуманитарного образования состоит в том, чтобы научить тебя философски относиться к нехватке денег.

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А знаете ли вы, что, приземлившись на обратной стороне Луны, китайский аппарат чуть не раздавил палатку Федора Конюхова.

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Вчера в книжном магазине увидел книгу «Как легко решить половину всех своих проблем». Взял две.

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Мысли старого холостяка - каждое утро предстоит сделать сложный выбор, что надеть: невыстиранное или неглаженое?

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Пес может выучить до 250 слов и считать до пяти. Это эквивалент 3-летнего человеческого возраста.

Кот чихать хотел на твое обучение, слова и числа. Это эквивалент 43-летнего человеческого возраста.

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- Вы с женой часто разговариваете о вечном?

- Да ежедневно! Эти вечные ее подозрения, упреки.

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Дороги в городе были настолько плохими, что, когда врачи скорой говорили: «Мы его потеряли», водитель разворачивался и ехал искать…