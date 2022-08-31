Города обретают новую жизнь

Иркутская область передала Кировску коммунальную технику.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ - КИРОВСКУ

После того как между Иркутской областью и Кировском было подписано соглашение о сотрудничестве, в город приехала делегация из России. Губернатор области Игорь Кобзев передал коммунальную технику, которая уже задействована в работе. В город доставили илососную машину, автомобиль-самосвал, грузовой «КамАЗ», оснащенный краном-манипулятором, мусоровоз, а также малогабаритный погрузчик.

Губернатор посетил несколько объектов, на которых ведутся ремонтные работы, - первую и третью школы, стадион, больницу, музыкальную школу. Игорь Кобзев отметил, что город ему понравился, выделил первоочередные направления для работы и добавил, что нужно продолжать восстанавливать мирную жизнь.

- Жители Иркутской области передают вам слова поддержки, вы пережили не простой период. Мы протягиваем руку помощи, - подчеркнул губернатор Иркутской области.

Уже определен план дальнейшего развития Кировска, работы по которому будут вестись на протяжении нескольких лет.

- Я верю, что у нас все получится и наш город будет цвести! - подчеркнула мэр Кировска Виктория Сергеева.

СТАВРОПОЛЬ - АНТРАЦИТОВСКОМУ РАЙОНУ

Тем временем ставропольцы ремонтируют и прокладывают водоводы в Антраците и Антрацитовском районе, с которыми ранее было подписано соглашение о сотрудничестве.

Ведутся работы по прокладке второй нитки подающего магистрального водовода на город общей протяженностью 8,7 километра. Также капитально ремонтируются аварийные участки на трех водоводах.

Часть запланированных работ уже выполнена. Сейчас специалисты занимаются подготовкой подъездных путей к проблемным из-за рельефа местности участкам водовода.

- Ставропольцы выполняют, казалось бы, невероятную работу: практически прокладывают в лесном массиве дорогу шириной от 8 до 10 метров, чтобы была возможность заехать крану и развернулись машины с трубами, - отметил директор антрацитовского департамента «Луганскводы» Александр Ткаченко.

- Что можно испытывать, когда твой город обретает новую жизнь? Только счастье и радость. Хочется, чтобы проблема с водопроводом решилась, знаем, что для этого делается. Мечтаем, чтобы были восстановлены школы, больницы. Хочется, чтобы наши дети жили в процветающем городе, благодаря России это им гарантировано, - говорит жительница Антрацита Ольга Чуракова.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - ЛУТУГИНСКОМУ РАЙОНУ

Восстановить объекты инфраструктуры в Лутугинском районе помогает Ульяновская область. Специалисты из России активно готовят город к зиме, занимаются ремонтом отопительных систем в школах. Слесари «Ульяновскводоканала» прочищают систему канализации, ремонтируют водопровод, а энергетики тем временем восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, где недавно прошел ураган. Еще одна бригада рабочих занимается восстановлением уличного освещения возле детсадов, школ и объектов культуры.

- Рабочие Ульяновского городского центра по благоустройству и озеленению обрезают аварийные деревья у местной школы-интерната, вывозят мусор с территории школы № 1. В общей сложности в Лутугинский район были направлены 40 специалистов из Ульяновска, а также выделены 12 единиц специальной и автомобильной техники, - отметили в ульяновской мэрии.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ - ПЕРЕВАЛЬСКОМУ РАЙОНУ

Губернатор Оренбургской области проинспектировал ход ремонтных работ в Перевальске.

Оренбургская область ремонтирует объекты в Перевальском районе. Проинспектировать ход работ приехал губернатор области Денис Паслер. Он побывал в Перевальской гимназии № 1, Перевальской детской школе искусств и на стадионе «Шахтер».

- Посмотрел, как идет ремонт гимназии № 1, который проводят оренбургские строители. Осенью школьники должны прийти в теплые, светлые классы. Утепляем фасад, строим уличную спортплощадку, ремонтируем пищеблок. Рядом со спортзалом оборудуем душевые. Кроме того, начали ремонт фасада в детской школе искусств города Перевальска. На стадионе работы тоже идут по плану, сейчас готовится основание под новое покрытие, - отметил Паслер.

Также губернатор обсудил с руководством Перевальского района подготовку к отопительному сезону. В ближайшее время Оренбургская область передаст семь угольных и столько же газовых котлов, а также блочные газовые котельные.

До этого из российского региона в город были доставлены автобус, две «Газели» и бульдозер. Автобус и «Газели» сразу направили в школы, их будут использовать для перевозки детей. Бульдозер уже задействован в восстановительных работах.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ - ПЕРВОМАЙСКУ

Строительные отряды из Калужской области прибыли восстанавливать подшефный Первомайск. Бойцы стройотряда помогут привести в порядок тепловой контур индивидуальных жилых домов, квартир и социальных объектов. Также специалисты из Калужской области обследовали повреждения школы № 4 имени Р. Салькова, нанесенные украинскими карателями.

- В школу будут доставлены необходимые строительные материалы в дополнение к уже имеющимся. Надеюсь, что достигнутые договоренности по итогам нашей встречи с жителями и родителями учеников о подготовке школы к новому учебному году будут реализованы, - отметил глава администрации Сергей Колягин.

АЛТАЙ - СЛАВЯНОСЕРБСКУ, КОМИ - РОВЕНЬКАМ

Ставропольцы ремонтируют и прокладывают водоводы в Луганской Народной Республике.

Специалисты из Алтая прибыли для ремонта электросетей в Славяносербске. Фронт работ уже определен - восстановление поврежденных боевыми действиями линий в селах Веселая Гора, Желтое, Крымское, Раевка, в поселке Славяносербск и в городе Зимогорье.

Также спецпредставитель Алтайского края в Славяносербском районе Юрий Проскурин передал шесть школьных автобусов и коммунальную технику.

Алтай помогает Славяносербску не только с восстановлением. Продолжается акция «Соберем детей в школу». Неравнодушные жители собирают книги, канцелярию, а также все, что необходимо школьникам, затем все это отправляется в Донбасс.

Специалисты из Коми восстанавливают работу систем теплоснабжения в Ровеньках. Уже заменена теплотрасса.

- Завершены работы по прокладке трубы диаметром 219 миллиметров, что позволит стабильно, бесперебойно поставлять теплоноситель в квартал Молодежный всем нашим абонентам, - рассказал начальник управления «РовенькиТепло» Иван Букатин.

Инженер производственного отдела тепловой компании Республики Коми Евгений Смирнов добавил, что самую большую сложность при проведении работ представляло прохождение трубы под дорогой.

- На сегодня трасса закончена полностью, проложено 218 метров трубы, требуется обратная засыпка, - сказал он.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Восстанавливают мемориальный комплекс «Непокоренные»

В Краснодон прибыла рабочая группа Российского военно-исторического общества во главе с заместителем председателя Николаем Овсиенко. Одним из главных вопросов повестки дня стало восстановление мемориала «Непокоренные».

- Полностью исследована фундаментная плита, потому что в самом начале эксперты сделали заключение, что все трещины, которые пошли по памятнику, образовались из-за неустойчивости фундамента (подвижек). В эти трещины попадает вода, которая, замерзая в зимнее время, разрывает «тело» мемориала. Технология восстановительных работ достаточно сложная. На сегодняшний день положение фундамента стабилизировано. И теперь рабочие приступили к обработке швов, - рассказал Николай Овсиенко.

Следующим этапом будет герметизация каркаса памятника. В будущем вокруг мемориального комплекса предполагается сделать покрытие из гранитной плитки. Мемориал «Непокоренные» был открыт в Краснодоне в 1982 году на месте казни членов комсомольского подполья «Молодая гвардия».