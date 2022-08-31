Школьники из республик Донбасса отправились на новые «Университетские смены» в российских вузах

На площадках российских педвузов студенты из Луганской Народной Республики знакомятся с историей и культурой России.

В Армавирском государственном педагогическом университете подошла к концу третья «Университетская смена», которая проходила по программе «Наследие России». Участники смены смогли познакомиться с культурным многообразием Краснодарского края и Армавира, узнали об истории многонациональной Кубанской земли.

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете в заключительный день «Университетской смены» ребята приняли участие в игре «Русский мир» и мероприятиях проекта «Большая перемена» Российского движения школьников. Завершилась смена ЮУрГГПУ прощальным костром.

Участники второй «Университетской смены» Красноярского государственного педагогического университета имени Астафьева пообщались с губернатором Красноярского края Александром Уссом, съездили в Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» и национальный парк «Красноярские Столбы» (на фото в центре), посетили Музей-усадьбу Юдина.

Интерактивную экскурсию для школьников провели по технопарку и «Кванториуму» (на фото) Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Участникам второй «Университетской смены» НГПУ показали, как исследовать ДНК банана, рассказали о виртуальном пространстве, научили управлять роботами и вышивать на автоматизированной швейной машинке.

В Новосибирском государственном педагогическом университете ребята из ЛНР встретились с министром образования Новосибирской области Сергеем Федорчуком в рамках проекта «Классная встреча». Для участников «Университетской смены» прошли мастер-классы по гончарному делу, выжиганию, бисероплетению, песочной анимации.