Вопрос дня: А чем Москва дорога вам? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ТКАЧЕНКО, заслуженный архитектор РФ, автор Генплана Москвы:

- Это мой родной город. Тут я смог воплотить свои мечты в разных зданиях. Нынешний Генплан создавали 850 человек, я там был директором. Многие вспоминают Дом-яйцо и Дом патриарха. А я вспоминаю свой перенос Поста № 1 от Мавзолея к Могиле Неизвестного Солдата. У меня есть квест в Москве: когда с друзьями бываем на высоких башнях - сколько я своих зданий увижу.

Даниил ДАВЫДОВ, диггер столичных подземелий:

- Я здесь родился и прожил всю жизнь - на какую бы улицу ни пошел, с каждой что-то связано. Для меня Москва - всегда трехмерное пространство. Вижу не только вверх, но и то, что под ногами. А вообще я очень люблю Александровский сад и места, где старое, теперь подземное русло Неглинки. Я словно в машине времени переношусь в начало XVI века.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, экс-депутат Госдумы:

- Для меня Москва - это Бульварное кольцо и хлеб «Арбатский». Я жила в центре. А хлеб был такой - хрусткий, ароматный, душистый белый кирпичик. Сейчас его редко где найдешь.

Максим СУРАЙКИН, депутат Заксобрания Ульяновска:

- Это сердце России. Я коренной москвич. У меня, например, прадед служил писарем в Сокольниках до революции. Я вырос на Новослободской. Раньше я много гулял на Воробьевых горах, а сейчас - вдоль Москвы-реки у Строгинского затона. Прикипел к северо-западу города.

Елена ШУВАЛОВА, депутат Мосгордумы:

- Самое дорогое место, где живу всю жизнь, - район Белорусского вокзала и Новослободской. Я по идеологии своей москвичка. У меня был период, когда я жила в другом районе. Но центр - моя религия.

Айрат БАГАУТДИНОВ, автор проекта «Москва глазами инженера»:

- Мне Москва дорога своей эклектичностью. В ее внешнем облике сочетаются разные эпохи. Есть особый дух на Покровке, на Мясницкой. У меня есть любимый район с философским подтекстом - Ивановская горка.

Максим АЛЕКСЕЕВ, читатель сайта KP.RU:

- Тем, что она принимает, но и отторгает всех. Сам я из небольшого города. И хотя в Москве уже с 1978 года (так долго не живут! - шутка), но «собирал» в голове Москву лет двадцать после приезда. Все-таки города должны быть соразмерны человеку. Но Москва старается такой быть, это заметно.

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