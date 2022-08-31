Сергей Кириенко: Мир необратимо меняется на наших глазах

Ребята участвуют в федеральном проекте «Университетские смены», которые проходят на базе ведущих вузов России. Для учащихся в возрасте от 12 до 17 лет проводятся обзорные экскурсии с посещением музеев, театров, занятия по истории и культуре России, спортивные мероприятия.

В рамках профильной смены «Будущие инженеры», стартовавшей 4 августа, 100 школьников провели в авиаинституте 10 дней.

- Мы не только познакомились с инженерным делом, IT-разработками, 3D-моделированием, но и узнали много нового о культуре России, - поделился впечатлениями школьник из Луганска Сергей Потапенко (на фото). - Были интересные экскурсии, море эмоций после посещения театра, музеев, но особенно мне понравились современные лаборатории МАИ. Это просто мечта.

На встрече с луганскими школьниками Сергей Кириенко рассказал ребятам, что в России перед ними открываются грандиозные перспективы.

Напомним, с 1 сентября школьники перейдут на российские учебные программы. Помимо новых стандартов обучения, у ребят появилась возможность участвовать в масштабных конкурсах «Большая перемена», «Твой ход» и других проектах платформы «Россия - страна возможностей». Всего на этом ресурсе объединено 26 конкурсов, проектов и олимпиад. Победители получают не только денежные призы, но и возможность увидеть Россию, а также пройти стажировку в крупных компаниях РФ, заявить о своем стартапе и иметь массу возможностей его реализовать.

- Мир необратимо меняется на наших глазах, и это время возможностей для молодых, - отметил Сергей Кириенко.