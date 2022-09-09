Ехидна отдохнула в австралийском отеле на три тысячи долларов

Сотрудники отеля «Bendemeer» поймпли ехидну и отпустили на природу.

Сотрудники отеля «Bendemeer» в Новом Южном Уэльсе утром обнаружили разгром в номере №8. На полу - грязь, обогреватель и вентилятор валяются на полу, в двух местах отодран ковролин.

«Мы начали пытаться собрать воедино головоломку о том, кто разгромил нашу комнату, потому что в ней никто не проживал», — прокомментировал сотрудник отеля Линн Саммерс.

Пряталась ехидна под кроватью.

Сотрудники провели расследование, но выяснить, кто остановился на ночь и бесплатно отдохнул в их гостинице, не удалось. На следующий день история повторилась. Пришлось исследовать каждый сантиметр номера, чтобы найти преступника. Он прятался под кроватью. Это оказалась ехидна.

Животное нанесло ущерб гостинице на 3000 долларов.

Служба портье, вооружившись сварочными перчатками, вытащила непрошенного гостя. Животное отпустили на свободу. А владелец отеля подсчитал убытки за проживание млекопитающего. Ехидна нанесла ущерб номеру на три тысячи доллара. По данным журналистов ABC, в гостинице всерьез задумались, чтобы после произошедшего назвать переименовать номер 8 в номер «Ехидна».