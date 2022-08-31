Вместе приблизим победу

Ирина Куксенкова и военнослужащий с позывным «Еж».

«СТАЛИ НАМ РОДНЫМИ»

На платформе Общероссийского народного фронта «Все для победы» продолжаются сборы средств для закупки всего необходимого, что поможет одолеть врага и сохранить жизни защитников Донбасса. Сборы курируют знаменитости, лидеры общественного мнения. В кратчайшие сроки грузы с бронежилетами, касками, беспилотниками, тепловизорами и всем тем, что заказывают бойцы, отправляются в горячие точки.

Один из таких гуманитарных грузов, сбор которого курировала военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова, привезли в 4-ю бригаду Народной милиции ЛНР.

- Это уже третий сбор. Первые два были на 16 миллионов рублей, а этот на 10 миллионов - он масштабный, даже в грузовики все не влезло, пришлось организовывать дополнительный транспорт, - рассказала Ирина Куксенкова.

Военкор признается, что четвертая бригада Народной милиции ЛНР стала для редакции канала практически родной.

- С этой бригадой наши съемочные группы работали на Луганском направлении, - говорит Ирина. - Зрители видели, как ведутся бои. Видео снято коптером, которым управляли ребята из четвертой бригады. Они классно ведут разведку с беспилотников.

РАЗДАЛИ БРОНЕЖИЛЕТЫ, ПРИЦЕЛЫ И КОПТЕРЫ

Необходимая помощь доставлена 4-й бригаде НМ ЛНР.

Машины с помощью разгрузили быстро. Доставленное оборудование и амуницию нужно срочно распределить и выдать бойцам, чтобы те как можно скорее использовали все это на линии фронта.

- Какая наибольшая ценность на фронте, наверное, техника? - спросили у военнослужащего 4-й бригады Народной милиции ЛНР с позывным «Еж».

- Что вы, личный состав, - без раздумий отвечает боец. - А чтобы личный состав был цел и продолжал выполнять боевые задачи, у него должен быть высокий класс бронезащиты. Нам привезли бронежилеты и каски. Без них на войне никак. С ними сократится число потерь.

- Мы благодарны такой помощи! Очень приятно осознавать, что тебя поддерживают, о тебе беспокоятся, - говорит другой военнослужащий.

- Какая польза будет от этой помощи на передовой?

- Огромная! Нам привезли все, что нужно: средства защиты, средства для разведки, обувь. Все это, безусловно, поможет приблизить победу. Это наша земля, и ее мы должны очистить от фашистов, как это делали наши отцы и деды в Великую Отечественную. Мы, как и все жители Донбасса, мечтаем, чтобы как можно скорее наступил мир. Это и движет нас вперед, к новым победам, а с такой поддержкой, я уверен, она не за горами.

В доставке груза защитникам из 4-й бригады принимал участие и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Он уточнил, что военнослужащие просили передать не только квадрокоптеры и бронежилеты, но и различные прицелы, радиостанции.

- Все это тоже привезли. Закупили все, что нужно в бою, порядка тысячи единиц, - подчеркивает Кузнецов. - Я должен сказать огромное спасибо всем тем людям, которые нас поддерживают. Это общероссийский сбор. Люди присылают деньги и приносят вещи в отделения Народного фронта по всей стране - от Магадана до Калининграда. Мы все это бережно упаковываем и максимально быстро передаем на фронт. Благодаря неравнодушию людей есть возможность очень быстро поддерживать ребят.

ВЕСТОЧКИ ИЗ ДОМА ПОДНИМАЮТ БОЕВОЙ ДУХ

Письма с пожеланиями участникам спецоперации.

Тем временем представитель Народного фронта Луганской Народной Республики Анна Еременко рассказала, что, помимо материальной помощи, граждане России передают защитникам Донбасса послания, как письменные, так и через интернет.

- Мы их распечатываем, привозим и передаем в руки военным. Люди в своих письмах поддерживают защитников, поднимают им настроение и боевой дух. Желают здоровья, чтобы оставались живыми. Пишут и дети, и взрослые, - отметила Анна Еременко.

В одном из писем говорится: «Всем участникам спецоперации хочется пожелать успехов в вашем нелегком деле. Вы - надежда всего русского народа. Ждем. Любим. Хотим, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Храни вас Бог!»

- Недавно мы обнаружили пять подписанных детьми открыток со словами благодарности бойцам. Слова поддержки от детей, на мой взгляд, очень трогательны и важны для каждого из нас, - считает Анна Еременко.