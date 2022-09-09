В России стартовал Единый день голосования Фото: Иван МАКЕЕВ

Выборами в 2022 году в России охвачены 82 российских региона из 85. И пусть это не голосование за кандидатов в президенты или депутатов Госдумы, оно обещает быть не менее жарким. Ведь в 14 регионах выбирают губернаторов. В 6 - заксобрания, в 12 региональных столицах — горсоветы, в 5 городах — муниципальные советы. В том числе — в Москве.

В 12 регионах решили растянуть голосование на 3 дня. Именно здесь Единый день голосования стартует уже 9 сентября — это Москва, Владимирская, Калининградская, Новгородская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Тамбовская и Ярославская области, Краснодарский край, республики Удмуртия и Карелия.

Накануне выборов глава ЦИК Элла Памфилова в интервью «Комсомольской правде» предупредила тех, кто, возможно, намерен заняться подтасовками:

- Мы всех на местах предупредили. И очень серьезно. Если что - никому мало не покажется, каждый получит свое. Некоторые, отставшие от жизни, не чувствующие время, не боятся пока - им так кажется, что сойдет с рук. Не сойдет! Сразу предупреждаю.

Что же творится на избирательных участках, какие фокусы выкидывают кандидаты и партии, что изобретают сами избиратели?

Обо всем этом читайте и смотрите в нашей трансляции «Комсомольской правды».