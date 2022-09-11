Спорил с террористами в Норд-Осте, но боялся жену: правда о героизме и доброте Иосифа Кобзона

На презентацию книги о себе в «КП» Иосиф Давыдович привел всю семью. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

И эпизоды, свидетелями которых вы, уважаемый читатель, сейчас становитесь, мы не отбирали специально. Потому что все, что с ним связано (всегда и всё!) очень ярко!

Судите сами...

«Ах, „Комсомолка“?.. Да будь она трижды... счастлива!»

...Октябрь 1998-го. Это еще до пожара, и мы располагаемся на улице Правды, 24. Готовимся к 80-летию комсомола. В редакцию неожиданно приезжает Иосиф Кобзон. Да не один, а с поэтом Андреем Дементьевым.

В Голубом зале они встречаются с другой легендарной парой – Алексеем Маресьевым (подвиг которого, как известно, лег в основу «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого) и Владимиром Семичастным (некогда шефом КГБ СССР и первым секретарем ЦК ВЛКСМ).

Гости попивают водочку из пластиковых стаканчиков, закусывают солеными огурцами, салом, картошкой в мундире и черным хлебом.

Кобзон от водки отказывается – ему предстоит еще где-то выступать. А вот черный хлебушек берет – горбушку, отщипывает маленькие кусочки, потом запивает крепким чаем.

Андрей Дементьев читает свое знаменитое «Нет женщин нелюбимых, невстреченные есть...»

Кобзон тему поддерживает:

– Сегодня некоторые говорят, мол, в комсомоле состояли одни бабники да пьяницы. Ну, и что? Что же в этом плохого? Любовь и прочие «излишества» не мешали комсомольцам строить Магнитку, БАМ...

Вспоминаем великого артиста Фото: фотохроника ТАСС.

И продолжает:

– Признаться, мне не все нравится в «Комсомолке.

– И нам! - дружно поддерживаем мы.

И тут он произносит фразу, которая еще долго будет гулять по нашим редакционным коридорам:

– Но я очень люблю «Комсомолку». Будь она трижды... счастлива!

И поет:

– Не расстанусь с «Комсомолкой», буду вечно молодым!

Ну, а мы ему, естественно, подпеваем...

Иосиф Кабзон поет:«Не расстанусь с «Комсомолкой», буду вечно молодым!» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Дед, а мы думали, ты только бабушку Нелю боишься!»

... Октябрь 2012-го. К 75-летию Иосифа Кобзона «Комсомольская правда» выпускает книгу «Иосиф Кобзон. Как прекрасно все, что с нами было...». На презентацию в редакцию съезжается вся семья Иосифа Давыдовича, включая внуков.

И... тут снова возникает «хлебная» тема.

У центрального входа в «Комсомолку» – рынок выходного дня. Неля Кобзон вдруг замечает на одном из прилавков буханки хлеба.

– О, ржаной хлебушек… – говорит она. – Иосиф его просто обожает!

К нам на презентацию она приходит с буханками.

Мы представляем книгу, параллельно идет пресс-конференция. Кто-то из журналистов спрашивает у Иосифа Давыдовича:

– А где страшнее было – в Афганистане или в Чернобыле?

Кобзон думает буквально несколько секунд, а потом отвечает:

– Страшно было везде. Но особенно – в «Норд-Осте»...

- Дед, а мы думали, ты только бабушку Нелю боишься! – восклицает одна из внучек.

Кобзон улыбается, смотрит на свою супругу Нелю и договаривает:

– Страшно было не за себя... За людей, которые оказались в тяжелой, драматической ситуации. И за свою семью, которая всегда за меня волнуется, переживает даже больше, чем я.

Иосиф Кобзон прибыл к зданию Театрального центра на Дубровке для переговоров с террористами Фото: фотохроника ТАСС.

...Он четыре раза ходил к террористам... В архиве Радио «Комсомольская правда» хранится запись – Иосиф Кобзон рассказал нам, как все было, как он первым вступил в переговоры с бандитами.

– Меня никто не заставлял туда идти... Дело же было поздним вечером. Вдруг по телевидению – экстренное сообщение. Я моментально направился туда, в захваченный террористами театральный комплекс. Меня сразу пропустили. Вошел... Все бандиты в масках. Один сидит в кресле. Абу-Бакаром назвался. А по бокам – остальные с направленными на меня автоматами. «Что ж вы так меня испугались, – говорю им, – что автоматы наставили? Я же без оружия...» «Опустите автоматы», – велел главарь.

Дальше говорю: «А я думал, что пришел к чеченцам». Они: «А мы чеченцы». «Нет, вы не чеченцы. Вы знаете, что я заслуженный артист Чечено-Ингушской ССР? Как же вы, вайнахи, можете сидеть, когда к вам вошел аксакал?» Абу-Бакар вскочил: «Вы что, пришли нас воспитывать?» «А почему бы, пока родителей нет, не повоспитывать, чтобы не забывали о своих традициях. Я их уважаю, и вы должны уважать».

«Что вы хотите?» – спрашивают. Я говорю: «Дайте мне хотя бы детей. Из уважения ко мне». Абу-Бакар говорит: «Выведи ему самых маленьких».

И вот мне вывели трех девочек. Одна уткнулась в меня: «Там мама». Я говорю: «Абу-Бакар, зачем тебе мама без детей, а мне дети без мамы?» Он сказал: «Выведите им мать». И вот ее (Любовь Корнилову. – Авт.) выводят. Она, бледная, бросилась к Абу-Бакару: «Немедленно отпустите женщину, которая рядом со мной сидела, она беременная». Смотрю, Абу-Бакар нервничает, и понимаю, что он сейчас может забрать у меня детей. Говорю: «Женщина, отпустят вашу соседку». Хватаю ее за руку и к детям увожу. Накрыл их своим пальто – холодно ж было. «Пойдемте...» Абу-Бакар мне говорит: «И англичанина захватите». Я говорю: «Захватим». И он мне отдал еще пятого – англичанина.

Я говорю: «Ну ладно, Абу-Бакар, давай обменяемся номерами телефонов». Он говорит: «Зачем?» «Ну, как-то держать связь надо. Может быть, ты захочешь мне позвонить, может быть, я захочу тебе позвонить». Я ему дал свой номер, а он мне – свой. (Поэтому я стал как бы главным переговорщиком.)

А беременную женщину уже потом отдали Леониду Рошалю, который тоже туда приезжал...

Мало кто знает, что Кобзон заходил в захваченное здание еще три раза. Второй – с Ириной Хакамадой. Третий – с Леонидом Рошалем и доктором из Иордании. А в четвертый, и последний раз, он привел туда Руслана Аушева и Евгения Примакова.

Берем на себя смелость утверждать: если бы Иосиф Давыдович не наладил связь между террористами и оперативным штабом, жертв в «Норд-Осте» могло быть гораздо больше...

«Да все мама снится...»

...Октябрь 2014-го. Один из нас, авторов этих воспоминаний, отправляется с Иосифом Кобзоном в борющийся с захватчиками Донбасс. (Впереди у нас еще девять таких командировок.)

Пока едем, Иосиф Давыдович вспоминает:

«...В 44-м наша семья вернулась в Донбасс. Я помню и Донецк, и Краматорск, и Славянск, и Артемовск, и Часов Яр, где родился. Помню разрушенные города. Пацаны ходили по улицам и подрывались на неразорванных снарядах. Сейчас история повторяется. Поэтому с таким ужасом я ожидаю встречи с Донбассом, с Луганщиной...

Я очень люблю города Украины, теплые, зеленые... Что они сотворили с ними, эти негодяи из Киева? Молю Бога, чтобы их наказали за те зверства, которые они учинили на моей родной земле. Вот сейчас мы увидим, что они натворили. (Вздыхает.) Вот и Украина-ненька.

– Не страшно вам?

– Нет, мне не страшно. Здесь люди живут постоянно под разрывами... Чего ж тогда мне бояться?!

– Вас домашние отговаривали от поездки?

– Конечно. Они меня отговаривали и в «Норд-Ост» ходить, и в Грозный не лететь...

Иосиф Кобзон в Донецке Фото: Александр ГАМОВ

– Что Неля Михайловна говорит?

– Что мне следует подумать не только о тех людях, к которым еду, но и о своей семье. Я ответил, что семье я оставляю свое честное имя.

– А как давно Вы мечтали приехать в Донбасс?

– Как началась бойня... Сразу же позвонил моему другу Ренату Ахметову. Говорю: «Ренат, организуй творческую встречу». «Иосиф Давыдович, но кто же придет на нее под разрывами снарядов? Люди прячутся по бомбоубежищам. Обязательно организуем, как только будет возможность», – ответил он.

– Но вы не стали дожидаться.

– Не стал. Потому что бессмысленно.

Иосиф Давыдович не раз приезжал на Донбасс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– А что вам снится? Может быть, из юности? Вот Краматорск совсем рядом...

– Я пел такую песню:

Там, в тихом переулочке

Цветет вишневый сад,

Там петухи да курочки,

Там звездочки горят.

Приходит утро росное –

Там горе не беда.

Мы там еще не взрослые.

Как хочется туда...

Это ностальгия по детству, по родным местам. По переулочкам, где вырос. С возрастом я стал сентиментальным.

Иосиф Кобзон всегда был человеком модным. Фото: Личный архив Иосифа Кобзона/Архив «КП»

– Вы не сказали – что вам снится?

– Да все мама снится. Я перед отъездом заехал к маме и к теще, они похоронены рядом, попросил у них благословение.

– На эту поездку?

– Ну, конечно.

– Они дали?

– Думаю, да. Думаю, что мои мамы молятся вместе со мной.

– А о чем вы молитесь вместе со своими мамами?

– О том, чтобы был мир, чтобы люди жили спокойно, чтобы радовались жизни и жили в красивой стране. И любили Россию так, как мы любили Советский Союз. А Донбасс нельзя поставить на колени. Здесь представители очень многих народов обрели свое счастье. И они его не отдадут.

– Почему в Киеве этого не понимают?

– Когда человек простужается, у него поднимается температура, сопли текут, а потом это проходит. Все вернется на круги своя. И история не простит мракобесам, которые прорвались к власти, все их преступления.

...В луганской школе № 30 дети читают стихи о войне. На экране – виды разрушенного Луганска. Потом Кобзон рассказывает детям о том, как 9 мая 1945-го, в день Победы, в школе города Славянска, где тогда учился маленький Ося Кобзон, всем ученикам раздали праздничные пирожные: кусочек черного хлеба, посыпанный сахарной пудрой.

– Я хотел с мамой поделиться, – вспоминает Иосиф Давыдович, – но был такой голодный, сахар весь слизал, а хлеб съел. Пришел домой и говорю: «Мамочка, прости меня, я не дотерпел!». А она меня гладит по вихрам: «Кушай, сынок, кушай».

Иосиф Кобзон во время своего юбилейного концерта в Доме культуры Луганска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дети внимательно слушают. Но как-то по-взрослому, поджав губы и часто-часто моргая. Кобзон это замечает.

– Господи, да вы же тоже дети войны! – спохватывается Иосиф Давыдович. – Пусть никогда в вашей жизни не будет расколотого от взрыва неба, пусть оно всегда будет мирным, дорогие мои ребятишки. И пусть никому никогда больше не придется прятаться по подвалам от бомбежек!

Позже Кобзон признается:

– Я часто встречаюсь с ребятишками. Я сам дитя войны. Никогда не думал, что нынешние ребята, пережившие войну, такие трогательные, беззащитные. Эта травма –по себе знаю – у них на всю жизнь. Их счастье и их жизнь зависят от нас, взрослых.