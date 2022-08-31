В первый раз увидела море

«ВСТРЕЧАЮТ КАК РОДНЫХ»

Больше четырех тысяч детей из Луганской Народной Республики принимают участие в программе «Университетские смены» Минпросвещения и Минобрнауки России. В рамках проекта подростки 12 - 17 лет проходят образовательные программы на базе ведущих университетов России. Для них предусмотрены обзорные экскурсии, посещение музеев, театров, исторических памятников, мест героических сражений Великой Отечественной войны.

Ребята из ЛНР отдыхают сейчас в детских лагерях на территории Высокогорского и Зеленодольского района Татарстана.

- Нас здесь встречают как родных, - говорит сопровождающий педагог Марина Демина. - И мне есть чему поучиться у коллег - все занятия с ребятами интерактивные, в творчестве они раскрываются в полную меру.

Особое внимание в Татарстане уделяется межкультурным связям многонационального народа России, ценностям Родины, человека, дружбы, здоровья и семьи.

ОТДЫХ В КРЫМУ ПОДНЯЛ НАСТРОЕНИЕ

Иркутская область помогла отправить детей из пострадавшего от украинских обстрелов Кировска в Евпаторию. В начале августа 94 ребенка поехали отдыхать в детский оздоровительный центр «Алые паруса».

- По сути, это настоящие дети войны, которые уже восемь лет живут на линии фронта, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Дети, которые знают, что такое спать, есть и учиться в бомбоубежищах. Дети, которые знают цену куску хлеба. Конечно, не помочь этим детям невозможно, они - наше будущее. Принимают детей и в других регионах полуострова.

- Мы отдыхали в Крыму, в Бахчисарайском районе на базе спортивного лагеря «Дельфин», - рассказывает Виктория Самсоненко (на фото). - Первый раз увидела Черное море. О таких местах можно просто мечтать! Было много экскурсий в горы, на водопады. А в самом лагере, помимо конкурсов и спортивных соревнований, работали аниматоры. Один мальчик из поселка под Луганском все время ходил грустный. Но аниматоры смогли и его вытянуть на позитивную волну. Особенно ему нравилось отгадывать мелодии.

ПООБЩАЛИСЬ С КОСМОНАВТОМ

Почти 1,5 тысячи детей из ЛНР отдохнули в загородных лагерях Башкирии, сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин.

- Главное, что ребята отвлеклись от военных действий и поправили свое здоровье, - сказал Хажин.

В Уфе, кроме экскурсий, юных путешественников ждал сюрприз. Подростки вышли на связь с МКС с помощью местного центра связи. Они пообщались с Героем России Олегом Германовичем Артемьевым, в рамках второй его экспедиции на космической станции.

СОГРЕВАЕМ ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ

Дети из ЛНР целыми делегациями прибывают в Курганскую область. Их принимает шадринский лагерь «Салют» (на фото).

- Самое важное, что мы можем сделать для этих девчонок и мальчишек - отогреть любовью и заботой, - отметил курганский губернатор Вадим Шумков.

- В этом году лагерю «Салют», где мы отдыхали, исполнилось 65 лет, и мы убедились, как здесь чтят традиции - костры, малые олимпийские игры и т.д. Там работали ребята из Шадринского госуниверситета, - говорит Максим Игнатин (на фото). - Рассказывали много интересного о малых городах России. Мне захотелось увидеть своими глазами храмы, площади, реки. Помимо экскурсий и конкурсов, запомнилась атмосфера. Нас встречали, общались, опекали очень добрые люди. Видно, как они от чистого сердца все эти восемь лет собирают помощь Донбассу - одежду, продукты. Не забуду их тепло и заботу. Буду очень скучать.

«ПЛАНИРУЮ УЧИТЬСЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

По программе «Университетские смены» детей из ЛНР принимают по всей стране. На десять дней подростков размещают на базах отдыха, в детских лагерях, пансионатах и общежитиях университетов. Школьников знакомят с достопримечательностями принимающих городов, проводят лекции по истории России и культуре народов страны. Каждый участник проекта проходит 32-часовой образовательный блок, по итогам которого получает свидетельство.

- Я побывал в Армавирском государственном педагогическом университете, - рассказывает Вадим Крушнин (на фото) из Алчевска. - Посмотрел Краснодарский край, планирую здесь учиться. С самого начала событий в Донбассе веду дневники, хочу издать книгу, но подучиться литературному мастерству крайне необходимо. Поэтому выбрал Армавирский госуниверситет, иду на филологический.