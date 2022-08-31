Ребята из ЛНР - победители конкурса «Пишем будущее» - отправились в свою первую поездку по программе «Больше, чем путешествие». Проект реализовывается в Луганске с июня.

- Для нас устроили обзорную экскурсию по городу-герою Волгограду. Мы видели Мамаев Курган, экспозицию «Героям Сталинградской битвы», потрясающий своей грандиозностью монумент «Родина-мать», и музей-панораму «Сталинградской битвы». Впервые посетили мультимедийный исторический парк. Говорят, такой будет и в Луганске, - рассказывает по возвращении из поездки луганчанка Марина Петраковская (на фото).

- Этот проект реально больше, чем путешествие, - говорит другой участник Александр Панченко (на фото). - На конкурс «Пишем будущее» я прислал работу на экологическую тему. Думал, не осилю. Можно было бы и полегче взять. Но рискнул и не жалею. Сначала хочу стать экологом-волонтером, а потом создать свою организацию. Поэтому в поездке обращал внимание на то, как следят за чистотой, в том числе и в исторических местах - на Мамаевом Кургане и на Волге. Туристов море, но городу удается сохранять порядок, показывать людям первозданный вид этого исторического края.

Победителям конкурса понравилась вся экскурсионная программа, но отдельно они отмечали теплоход «Москва», на котором прогулялись по Волге.

- Одно дело смотреть и читать о Волге в интернете, а совсем другое - увидеть своими глазами всю ширь и мощь этой великой русской реки. Тут и без экскурсовода в памяти возникают исторические образы. Хотя видно было, что организаторы экскурсий и мастер-классов специально готовили их для нас, жителей Донбасса. Было очень познавательно, - поделился впечатлениями Сергей Волошин (на фото).

- Уверен, что ребята многое узнали, получили яркие и незабываемые впечатления. В этом большая заслуга коллег из программы «Больше, чем путешествие». Мы все вместе работаем над тем, чтобы авторы лучших работ конкурса «Пишем будущее» смогли посетить нашу страну, - отметил заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Антон Сериков.

Он уверен, что количество участников будет расти.

Напомним, программа «Больше, чем путешествие» реализуется президентской платформой «Россия - страна возможностей», Федеральным агентством по туризму, Федеральным агентством по делам молодежи, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Российским обществом «Знание».

До 2024 года в поездки по программе «Больше, чем путешествие» отправятся более 200 тысяч юношей и девушек, из них поездки по России уже совершили более 29 тысяч человек.

В конкурсе «Пишем будущее» могут принять участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 25 лет, проживающие на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик.