Военная спецоперация на Украине 9 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 сентября 2022 года.

Резервные соединения Вооруженных сил России вошли в Харьковскую область, рассказали власти региона. Как рассказал журналистам представитель Военной администрации Харьковщиины, по всей линии соприкосновения в регионе продолжаются бои. Населенные пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российских войск и местной администрации.

Министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что американский Конгресс продолжит целиком удовлетворять запросы вашингтонской администрации на оказание военной помощи Украине. Он также отметил, что Штатам важно "продолжать помогать Украине быть способной защищать свою суверенную территорию".

Вооруженные силы Украины вновь обстреливают Энергодар в Запорожской области, сообщили журналистам местные власти. По их словам, беспилотник с самодельным взрывным устройством упал на крышу здания военно-гражданской администрации города. Он рухнул на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования, после чего произошли взрыв и пожар.