Уколола Муцениеце и Карпович: Молодая жена Прилучного рассказала, как актер сделал ей предложение уже на третьем свидании

Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети.

Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян впервые рассказала о том, как развивался ее роман с актером. Павел и Зепюр познакомились в 2018 году на съемках сериала «В клетке», на тот момент Прилучный был женат на Агате Муцениеце. Звезда «Мажора» прожил в браке с Агатой девять лет, она родила ему двоих детей – Мию и Тимофея. После развода с Муцениеце Прилучный нашел утешение в объятиях актрисы Мирославы Карпович, с которой встречался почти два года. Многие были уверены, что Павел сделает предложение именно Мирославе. Тем более, что недавно он прямо заявил, что Карпович буквально спасла его после развода. Но нет – 34-летний Прилучный неожиданно для всех сыграл пышную свадьбу с 26-летней Брутян. В интервью журналу «Hello!» Зепюр рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца.

Актриса уверяет, что всегда относилась к Павлу как к коллеге по работе. Но в марте этого года она случайно столкнулась с Прилучным в торговом центре. Они очень мило провели время вместе. Теперь эту встречу они называют своим первым свиданием. А уже на третьем Павел признался Брутян в любви и предложил выйти за него замуж. «В марте этого года мы с Зепюр случайно столкнулись и больше не расставались. Через три дня я сделал ей предложение», - уточнил Павел.

Зепюр кокетливо поведала журналистам: Прилучный заверил ее, что всегда искал такую девушку как она. Вероятно, таким образом брюнетка решила публично уколоть бывшую жену Павла Агату Муцениеце и его экс-подругу Мирославу Карпович: мол, смотрите – предыдущие отношения для него ничего не значили.

- Паша сказал мне: «Я давно искал такую, как ты». И предложил выйти за него замуж. Мне, конечно, было приятно услышать эти слова от человека, который мне нравился, но я не отнеслась к этому серьезно, — призналась Зепюр. — А Паша был настроен решительно, и уже несколько дней мы вместе поехали к моим родителям.

В конце августа Павел и Зепюр сыграли пышную свадьбу. Фото: соцсети.

В том же интервью Прилучный рассказал, что после брака с Муцениеце не собирался жениться снова.

- Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек: и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно, - заявил Прилучный.

Зепюр вспомнила, как она впервые познакомилась с детьми бойфренда Мией и Тимофеем. По словам супруги актера, все случилось само собой. Зепюр говорит, что Тимофей и Мия сразу же прониклись к ней симпатией.

- Мы познакомились с ними почти сразу, как начали встречаться. Паша был с детьми в батутном центре и предложил мне присоединиться. Я приехала, мы отлично провели время, а потом Тимофей спросил, поеду ли я с ними за город на шашлыки. На самом деле, мы быстро нашли общий язык, все произошло как-то само собой. То Мия у меня что-то спрашивала, то Тимофей подходил за советом. Так потихонечку мы и подружились, - сообщила Зепюр.