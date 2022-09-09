Принц Гарри не успел проститься с Елизаветой II и раздавлен горем после ее смерти

Меган категорически отказалась от визита к умирающей королеве и осталась в Лондоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принц Гарри слишком поздно прилетел в Балморал, где скончалась его бабушка Елизавета II, примерно через полтора часа после объявления о смерти Ее Величества. Очевидцы говорят, что сердце любимого внука королевы разбито.

Принц Гарри раздавлен смертью Елизаветы II. Он не успел попрощаться с бабушкой, не увиделся с ней перед ее кончиной. О смерти королевы объявили, когда Гарри был в воздухе по пути в замок Балморал.

Гарри был любимчиком королевы. Они оставались очень близки даже после того, как принц уехал из страны, женившись на Меган Маркл. Скандальное отречение принца и Меган от королевских обязанностей заставили сильно переживать Ее Величество, но с решением внука она спорила.

Когда Букингемский дворец сообщил об ухудшении здоровья Ее Величества, принц хотел приехать в Шотландию. Однако Меган категорически отказалась от визита к умирающей и осталась в Лондоне.

Похороны королевы пройдут через 10 дней. После смерти Елизаветы II на престол взойдет отец Гарри, принц Чарльз, который уже взял себе имя Карл III.

Теперь остается только догадываться, прибудет ли на траурную церемонию скандальная Маркл, которая признавалась, что жизнь рядом с родными мужа была невыносимой. К слову, именно поэтому актриса предпочла сбежать из Европы.