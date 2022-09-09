Дочь Ивана Урганта снялась в рекламной кампании дизайнера Марка Джейкобса

Иван Ургант с дочкой Эрикой. Фото: соцсети.

Дочь телеведущего Ивана Урганта снялась в рекламной кампании Heaven by Marc Jacobs. Основателем бренда является дизайнер Марк Джейкобс, владелец марки Marc Jacobs и бывший креативный директор французского модного дома Louis Vuitton. Эрика снялась в рекламе новой коллекции демократичной линейки одежды и аксессуаров. В фотосессии приняли участие молодые американские инфлюенсеры и сам дизайнер Марк Джейкобс. О том, что Эрика стала моделью известного бренда, в своем Telegram-канале сообщила Ксения Собчак.

На фото Эрика предстает в эпатажном образе. Дочь Урганта покрасила волосы в красный цвет. Для съемок ей подобрали короткое черное платье на заклепках, черные сапоги на платформе и высокие гольфы.

На фото Эрика предстает в эпатажном образе. Дочь Урганта покрасила волосы в красный цвет. Фото: соцсети.

Марк Джейкобс основал бренд Heaven в 2020 году. Одежда рассчитана на молодых людей: при создании своей коллекции дизайнер вдохновлялся стилем модных нью-йоркских подростков 2000-х и 2010-х. Цены на вещи варьируются от 45 до 395 долларов.

Ранее Эрика приняла участие в съемках для бренда Jacquemus. Тогда фотосессия наделала немало шума: дочь Урганта снялась в ней вместе со своим темнокожим бойфрендом. Девушка позировала полуобнаженной и в весьма эротичных позах.

Старшая дочь Ивана Урганта, которую он воспитывал с пяти лет, уже несколько лет живет в США. 22-летняя Эрика поселилась в Нью-Йорке, где проходит обучение в Parsons School of Design - частной школе искусства и дизайна. Девушка обожает модные эксперименты и часто делится в соцсетях эпатажными снимками.

Эрика любит фотографироваться в эпатажном виде. Фото: соцсети.

Супруга телеведущего Наталья Кикнадзе родила Эрику в предыдущем браке. Биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия, однако своим папой Эрика считает Ивана Урганта. Супруги воспитывают еще двух дочерей - 14-летнюю Нину и 6-летнюю Валерию. У Натальи также есть 25-летний сын Нико, который после развода остался жить с отцом.

Школа Parsons School of Design, в которой учится Эрика, расположена в престижном районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Обучение в ней стоит недешево - около 50 тысяч долларов в год. Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна, ее закончили многие известные модельеры с мировым именем. В Америку Эрика уехала еще в 2018 году. С тех пор родители видятся с ней только изредка, но почти ежедневно созваниваются.

Девушка признается, что мама и отчим спокойно относятся к ее модным экспериментам.

– Мама и папа стараются мне не мешать и принимают такой, какая я есть, – рассказывала Кикнадзе в интервью журналу Tatler. – Мне кажется, всем, у кого есть родители, важно понимать, что вы не обязаны быть такими же. Они – тоже люди, и их взгляды могут быть другими. У меня с этим были проблемы: я всегда думала, что должна быть какой-то определенной. Что родители возлагают на меня определенные ожидания. А когда мы с ними поговорили на эту тему, оказалось, никаких ожиданий не было. Им может что-то не нравиться, но они никогда меня ни от чего не отговаривают. Это идеально.