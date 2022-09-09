58-летний Николас Кейдж стал отцом в третий раз

Николас Кейдж и Рико Шибата поженились в марте 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Николас Кейдж – снова папа: его пятая жена, 28-летняя японка Рико Шибата родила ему дочку. Для Рико это первый ребенок, для 58-летнего Кейджа – третий. Девочку назвали Огэст Франческа Коппола Кейдж. По словам пресс-секретаря актера, мама и малышка чувствуют себя хорошо.

К слову, раньше супруги рассказывали, что собираются назвать наследницу Леннон Оги в честь музыканта Джона Леннона и покойного отца Кейджа — писателя, профессора литературы и преподавателя Огэста Флойда Копполы.

- Я буду сокращенно называть ее Ленни. Я в восторге. Это будет самое большое приключение в моей жизни. Мне нравится быть отцом и серьезно относиться к своим родительским обязанностям, - говорил Николас.

Николас Кейдж и Рико Шибата поженились в марте 2021 года. Новая избранница артиста моложе, чем его старший сын (наследнику звезды Вестону уже стукнуло 30), но влюбленных, похоже, ничуть не смущает большая разница в возрасте. Они поженились в Лас-Вегасе в роскошном отеле Wynn Las Vegas. Церемония была красивой и торжественной: на невесте было традиционное японское свадебное кимоно из Киото ручной работы. Жених тоже принарядился и пришел на церемонию в смокинге Tom Ford. Венчание проходило сразу по двум религиозным канонам: новобрачные обменялись католическими и синтоистскими клятвами.

Новая избранница артиста моложе, чем его старший сын (наследнику звезды Вестону уже стукнуло 30). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предыдущий, четвертый по счету брак голливудского актера был куда менее удачным. В апреле 2019 года Кейдж женился в Лас-Вегасе на визажистке Эрике Койке. Свадьба обернулась грандиозным скандалом. Спустя четыре дня после церемонии Николас попросил суд аннулировать его брак. Как утверждалось в заявлении, поданном юристами Кейджа, актер был слишком пьян, чтобы понять, что он женится. Перед тем, как отправиться в загс и заключить брак, Николас и его подруга Эрика Койке много пили. В разгар веселья девушка предложила Николасу пожениться, а он согласился. При этом, по словам юристов, актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавал, что делает.

Николас явно питает склонность к женщинам с азиатскими корнями. И почти все его свадьбы игрались наспех. На своей третьей жене, американке с корейскими корнями Элис Ким он женился всего через четыре месяца после знакомства. Кейдж, отпрыск одной из самых известных голливудских семей и племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, познакомился с Элис в 2004 году в ресторане Лос-Анджелеса, где она работала официанткой. Ким тогда было всего 19 лет. Супруги прожили вместе 11 лет и развелись в 2016-м. Их семейная жизнь никогда не была гладкой. В браке с Элис Николас много пил и постоянно скандалил. Однажды полиция забрала его за домашнее насилие – актер слишком громко ругался с женой, и очевидцы этой сцены вызвали подмогу.

До Элис Кейдж был женат дважды. Первый брак с актрисой Патрисией Аркетт продлился шесть лет: супруги расписались в 1995 году, а в 2001-м развелись. Второй раз Кейдж сыграл свадьбу с Лизой Марией Пресли, дочерью Элвиса Пресли, которая до этого успела побывать замужем за Майклом Джексоном. Николас и Лиза расстались в 2002 году через три месяца после бракосочетания. Так же у Кейджа есть сын Вестон от гражданского брака с актрисой Кристиной Фалтон.