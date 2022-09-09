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В мире9 сентября 2022 0:12

Серьезные проблемы со здоровьем у английской королевы начались прошлой осенью

Тогда Елизавета II вдруг объявила, что полностью отказывается от алкоголя
Евгений ЧЕРНЫХ
Евгений ЧЕРНЫХ
Тогда Елизавета II вдруг объявила, что полностью отказывается от алкоголя

Тогда Елизавета II вдруг объявила, что полностью отказывается от алкоголя

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Букингемский дворец по традиции не афиширует состояние здоровья монарха. Это строгий секрет. Подданные получают лишь крайне небольшую, дозированную часть медицинской информации. В четверг дворец выдал сообщение: "После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему чувствует себя комфортно и находится в Балморале".

И стало ясно – ситуация чрезвычайная! Хотя еще во вторник, сообщает Би- Би-Си, в шотландской резиденции королевы Балморал собрались все ее дети, а также внук и наследник престола принц Уильям. Позже в Шотландию прибыл и его брат Гарри. Без жены Меган.

А через несколько часов Букингемский дворец заявил в четверг: «королева мирно скончалась сегодня днем в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале этим вечером, а завтра вернутся в Лондон".

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании. Карлом Третьим.

Официальная причина смерти королевы так и не была названа.

- Серьезные проблемы со здоровьем у Елизаветы II, судя по всему, начались еще в октябре прошлого года, - говорит писатель Геннадий Соколов, автор документальных книг и фильмов о тайнах королевского Дома Виндзоров. – Тогда появилось сообщение, что Ее Величество полностью отказывается от спиртного. Разумеется, английская королева алкоголизмом ни в какой степени не страдала. Она вела здоровый образ жизни под присмотром лучших и наиболее квалифицированных врачей страны. Был и личный врач - сэр Хью Томас. Профессор генетики желудочно-кишечного тракта в отделении хирургии и онкологии Имперского колледжа Лондона, консультант столичной больницы Святой Марии. В прошлом году он, кстати, был посвящен в рыцари.

Но королева любила немного выпить после обеда или вечерком. Обожала джин Гордонс, херес Шерри и Мартини. В 2020 году Елизавета II запустила производство джина собственной марки Sandringham Celebration Gin. В его аромате есть нотки мирта и хурмы, выращиваемых в королевской усадьбе Сандрингем. Крепость - 42 градуса. Ранее королева выпускала сухой джин из лимонной вербены, ягод боярышника, листьев шелковицы, растущих в садах Букингемского дворца. И вдруг – полный отказ от алкоголя! Почему?

Важный момент – накануне сообщения о «завязке» королевы она впервые появилась на публике с тростью «без медицинских показаний на ее использование», писала Daily Mail. В начале 2000-х Елизавету II видели на официальных мероприятиях с тросточкой. Но тогда она перенесла операцию на колене, и это было оправдано. А прошлой осенью, якобы, взяла трость «для удобства». Позже выяснилось, что как раз в октябре королеву госпитализировали. А потом она все реже появлялась на официальных мероприятиях. Букингемский дворец объяснял это «эпизодическими проблемами с мобильностью». Т.е. проблемы с ногами возникли у королевы. Отсюда и тросточка. И полный запрет врачей на алкоголь.

8 февраля королева вместе с принцем Чарльзом присутствовала на мероприятии в Виндзорском замке. 10 февраля тест Чарльза на ковид показал положительный результат. Хотя принц уже переболел им в марте 2020 года. 14 февраля ковид обнаружили у его супруги Камиллы, герцогини Корнуолльской. 20 февраля Букингемский дворец заявил, что коронавирусом заразилась королева. «Она испытывает легкие симптомы простуды». Елизавета II, принц Чарльз и Камилла были вакцинированы.

Из-за «эпизодических проблем с мобильностью» королева не смогла принять участие в пасхальных мероприятиях, включая церковную службу. На весь год вперед отменили ее приемы в королевских садах. До последнего момента под вопросом было весной участие в поминальной службе по покойному мужу, принцу Филиппу, в Вестминстерском аббатстве. Появилась, опираясь на трость.

В мае она передвигалась с большим трудом. Потому не смогла участвовать в церемонии открытия сессии Парламента. И поручила зачитать тронную речь принцу Чарльзу. До этого королева пропускала открытие Парламента лишь дважды - в 1959 и 1963 годах. Оба раза из-за беременности.

С июля Ее Величество проводила летние каникулы в своем шотландском замке Балморал. Здесь во вторник она и назначила Лиз Трасс новым премьер-министром. Хотя по традиции эта церемония происходит в Букингемском дворце. Из-за болезни пришлось нарушить традицию. Принимала королева нового премьера, опираясь на трость. А в четверг Елизавета II скончалась.

Ей было 96 лет. Муж, принц Филипп, всего двух месяцев не дожил до столетия. Ее мать - тоже королева Елизавета - прожила 101 год и 8 месяцев. А тетя - Алиса, герцогиня Глостерская – и вовсе 102 года 11 месяцев.

6 февраля 2022 г Елизавета II отметила платиновый юбилей на троне. Она стала первым британским монархом в истории, правившим 70 лет! У нее осталось четверо детей – Чарльз (новый король Великобритании Карл III), Анна, Эндрю и Эдвард, 8 внуков и 12 правнуков.

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О РАЗНОМЕлизавета II: досье KP.RU