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В мире9 сентября 2022 5:21

Северная Корея официально закрепила за собой статус ядерного государства

Любые переговоры о денуклеаризации стали, по мнению Пхеньяна, невозможными
Юрий МАЙБОРОДА
Согласно новому закону, владение ядерным оружием является неотъемлемым правом Северной Кореи.

Согласно новому закону, владение ядерным оружием является неотъемлемым правом Северной Кореи.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти КНДР приняли новый «Закон о политике в сфере ядерных сил», фактически и юридически закрепивший за страной статус ядерной державы и сделавший невозможными любые попытки о денуклеаризации.

Согласно новому закону, владение ядерным оружием является неотъемлемым правом Северной Кореи, а вся полнота ответственности за его применение полностью ложится на председателя лидера страны Ким Чен Ына.

– Ядерные силы подчиняются исключительно председателю Государственного совета. Право на принятие всех решений в отношении ядерного оружия принадлежит председателю Государственного совета, – говорится в документе.

В законе, состоящем из 11 пунктов, перечислены случаи возможного применения ядерного оружия. В их числе есть такие как: нанесение превентивного удара при неизбежной угрозе с его стороны, нападение на руководство КНДР, атака на стратегические объекты, включая использование неядерного оружия.

В то же время, в Северной Корее подчеркнули, что страна к своему новому статусу относится крайне ответственно и не планирует передавать кому-либо ни само ядерное оружие, ни технологии его изготовления.

– Мы не сможем отказаться от ядерного оружия, поскольку необходимо сдерживать ядерное государство США, – заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, комментируя принятие нового закона.

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