Медвежонок Паддингтон поблагодарил покойную королеву Елизавету II

Кадр из фильма о мишке Паддингтоне.

Любимый многими детьми в мире игрушечный медвежонок Паддингтон, главный герой английского писателя и сценариста Майкла Бонда, со страницы своего официального аккаунта в Twitter обратился со словами благодарности к скончавшейся накануне королеве Британии Елизавете II.

– Спасибо, мэм, за все, - сказано в твите.

Совсем недавно, летом этого года, знаменитый медвежонок поздравлял королеву с ее платиновым юбилеем – 70-летием правления. Позже по результатам аудиенции был выпущен видеоролик о приеме Паддингтона королевой в Букингемском дворце.

В июне 2022 года Елизавета II снялась в коротком ролике с Паддингтоном.

Впрочем, забавный персонаж не нуждался в поддержке королевы – дети разных стран с удовольствием следят за жизнью очеловеченного медвежонка.

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в своей шотландской резиденции Балморал вскоре после назначения Лиз Трасс на пост премьера Британии. Престарелой королеве уже не хватало сил, поэтому церемония, которая обычно проводится в Букингемском дворце, была в нарушение традиций перенесена в Шотландию.

Отныне в Соединенном Королевстве не королева, а король – бывший принц Чарльз, а ныне Карл III.