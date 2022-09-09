Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире9 сентября 2022 6:55

Последняя из титанов XX века ушла в вечность: Долгая жизнь Елизаветы II в фотографиях

KP.RU публикует кадры с королевой - известные и не очень, трогательные, живые, ставшие частью истории
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Королева Елизавета II скончалась на 97 году жизни. Она правила Великобританией семь десятков лет.

Королева Елизавета II скончалась на 97 году жизни. Она правила Великобританией семь десятков лет.

Фото: REUTERS

8 сентября 2022 года ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет. Сайт KP.RU собрал лучшие фото царствовавшей особы в разные периоды ее жизни.

За годы правления государством Елизавета II установила много различных рекордов. 6 февраля 2022 года она преодолела отметку в 70 лет правления - это самое длительное царствование на троне Великобритании.

Вплоть до последнего дня жизни королева оставалась очень активной и сохраняла остроту ума.

В июне по всей стране прошли масштабные празднования по случаю платинового юбилея королевы на британском троне. До нее дольше всех в Великобритании правила только королева Виктория (1819-1901) - 63 года 7 месяцев и 2 дня.

В феврале 1945 года наследница престола вступила во «Вспомогательную территориальную службу» и прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Елизавете присвоили лейтенантское воинское звание.

В феврале 1945 года наследница престола вступила во «Вспомогательную территориальную службу» и прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Елизавете присвоили лейтенантское воинское звание.

Фото: EAST NEWS

Семейный фотопортрет 1951 года. На лужайке с мужем принцем Филиппом и детьми - принцем Чарльзом и принцессой Анной.

Семейный фотопортрет 1951 года. На лужайке с мужем принцем Филиппом и детьми - принцем Чарльзом и принцессой Анной.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Июнь 1951 года, наследница престола Елизавета впервые возглавила ежегодную Церемонию выноса знамени в Лондоне.

Июнь 1951 года, наследница престола Елизавета впервые возглавила ежегодную Церемонию выноса знамени в Лондоне.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный портрет королевы после коронации в 1953 году.

Официальный портрет королевы после коронации в 1953 году.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королеву привычнее видеть по другую сторону объектива фотокамеры. Однако здесь Елизавета, во время посещения конного хозяйства в 1960 году, с удовольствием делает снимки и сама.

Королеву привычнее видеть по другую сторону объектива фотокамеры. Однако здесь Елизавета, во время посещения конного хозяйства в 1960 году, с удовольствием делает снимки и сама.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елизавета с супругом принцем Филиппом, 1972 год.

Елизавета с супругом принцем Филиппом, 1972 год.

Фото: EAST NEWS

В июле 1981 года состоялась свадьба старшего сына Елизаветы II принца Чарльза и леди Дианы Спенсер.

В июле 1981 года состоялась свадьба старшего сына Елизаветы II принца Чарльза и леди Дианы Спенсер.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Визит королевы Великобритании Елизаветы II в Россию, 1994 год. С президентом Борисом Ельциным во время официального обеда в Грановитой палате Кремля. Фото В. Шнеерсона /ИТАР-ТАСС/

Визит королевы Великобритании Елизаветы II в Россию, 1994 год. С президентом Борисом Ельциным во время официального обеда в Грановитой палате Кремля. Фото В. Шнеерсона /ИТАР-ТАСС/

Конная прогулка в окрестностях Виндзорского замка, 2002 г.

Конная прогулка в окрестностях Виндзорского замка, 2002 г.

Фото: REUTERS

Празднование платинового юбилея правления Елизаветы II, июнь 2022 г. Правнук королевы принц Луи закрывает уши во время воздушной части праздничного парада.

Празднование платинового юбилея правления Елизаветы II, июнь 2022 г. Правнук королевы принц Луи закрывает уши во время воздушной части праздничного парада.

Фото: REUTERS

2008 год, королева Елизавета II перед официальной церемонией открытия сессии британского парламента.

2008 год, королева Елизавета II перед официальной церемонией открытия сессии британского парламента.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

УТРАТЫЕлизавета II: досье KP.RU