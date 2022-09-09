Последняя из титанов XX века ушла в вечность: Долгая жизнь Елизаветы II в фотографиях

Королева Елизавета II скончалась на 97 году жизни. Она правила Великобританией семь десятков лет. Фото: REUTERS

8 сентября 2022 года ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет. Сайт KP.RU собрал лучшие фото царствовавшей особы в разные периоды ее жизни.

За годы правления государством Елизавета II установила много различных рекордов. 6 февраля 2022 года она преодолела отметку в 70 лет правления - это самое длительное царствование на троне Великобритании.

Вплоть до последнего дня жизни королева оставалась очень активной и сохраняла остроту ума.

В июне по всей стране прошли масштабные празднования по случаю платинового юбилея королевы на британском троне. До нее дольше всех в Великобритании правила только королева Виктория (1819-1901) - 63 года 7 месяцев и 2 дня.

В феврале 1945 года наследница престола вступила во «Вспомогательную территориальную службу» и прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Елизавете присвоили лейтенантское воинское звание. Фото: EAST NEWS

Семейный фотопортрет 1951 года. На лужайке с мужем принцем Филиппом и детьми - принцем Чарльзом и принцессой Анной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Июнь 1951 года, наследница престола Елизавета впервые возглавила ежегодную Церемонию выноса знамени в Лондоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный портрет королевы после коронации в 1953 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королеву привычнее видеть по другую сторону объектива фотокамеры. Однако здесь Елизавета, во время посещения конного хозяйства в 1960 году, с удовольствием делает снимки и сама. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елизавета с супругом принцем Филиппом, 1972 год. Фото: EAST NEWS

В июле 1981 года состоялась свадьба старшего сына Елизаветы II принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Визит королевы Великобритании Елизаветы II в Россию, 1994 год. С президентом Борисом Ельциным во время официального обеда в Грановитой палате Кремля. Фото В. Шнеерсона /ИТАР-ТАСС/

Конная прогулка в окрестностях Виндзорского замка, 2002 г. Фото: REUTERS

Празднование платинового юбилея правления Елизаветы II, июнь 2022 г. Правнук королевы принц Луи закрывает уши во время воздушной части праздничного парада. Фото: REUTERS