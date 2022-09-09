Минобороны продемонстрировало уничтожение пилотом Ми-8МТВ-5 командного пункта противника

«В воздухе получил задачу проверить координаты, обнаружил на месте позицию противовоздушной обороны противника. С 1200 начали применение, уничтожили, в том числе «Бук». Пытались по нам работать. Мы ведь на 10 километров в глубину обороны противника зашли и нанесли поражение», - рассказывает командир бригады армейской авиации ЗВО Игорь.

За этот боевой вылет Игорь получил Орден Мужества.

При выполнении боевого задания летчики десантно-транспортного вертолета Ми-8МТВ-5 и разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 также уничтожили обнаруженные в тылу противника укрепленные опорные пункты и бронированную технику подразделений ВСУ.

На кадрах видно, как вертолет набирает высоту, наносит ракетный удар. Уходя от ответного удара, делает резкий, почти 90 градусов крен влево. Кажется, обычная боевая работа, но это редкий случай – в качестве ударного работает десантно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5.

Отметим, что на вертолете Ми-8МТВ несколько лет назад был установлен многофункциональный дисплей, цифровой автопилот, современный комплекс связи и вспомогательная силовая установка ТА-14 отечественного производства. Он также получил новую линейку вооружения.

С учетом боевого опыта в Сирии транспортный вертолет превратили Ми-8МТВ-5М, что может выполнять ночные полеты в группе с применением очков ночного видения, а его системы навигации и контроля метеообстановки интегрированы в единое информационное поле. В нем летчик может получать целеуказания, информацию от других пилотов и расчетов беспилотников.