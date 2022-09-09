Двое украинцев через Латвию ввезли в Россию 57 кило мефедрона

В бензобаках автомобилей было обнаружено 57 килограммов мефедрона.

Пожизненные сроки получат граждане Украины, которые через Латвию пытались провезти в Россию огромную партию синтетических наркотиков.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в пункте пропуска через государственную границу РФ Убылинка пресечена попытка ввоза с территории Латвии крупной партии наркотических средств», - заявил официальный представитель погрануправления ФСБ России по Псковской области Александр Филатов.

Сотрудниками пограничного контроля в тайниках, выявленных в бензобаках 2 автомобилей под управлением граждан Украины, было обнаружено 57 килограммов наркотического средства мефедрон.

С контрабандистами работают следователи. Они выясняют всю цепочку распространения наркотиков.