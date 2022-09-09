«Добрый вечер, мистер Бонд»: Восемь фильмов про Елизавету II и один единственный, в котором она снялась лично

Елизавета в первый и последний раз сыграла саму себя. Ей наносит визит Джеймс Бонд, сыгранный Дэниелом Крейгом Фото: кадр из фильма

Персонаж по имени Елизавета II появлялся в кинематографе очень часто. Просто-таки невероятно часто, если учесть, что речь шла о живом и здравствующем монархе. Кинематографисты относились к ней или с сочувствием (как в самом известном фильме про королеву - собственно, «Королеве»), или с иронией (как в «2012»), но, как правило, с уважением: обижаться Елизавете II было не на что. Ну, за редкими исключениями, о которых мы тоже вспомним.

Хелен Миррен, «Королева» (2006)

Самый главный фильм про Елизавету II. Действие разворачивается в начале сентября 1997 года. Только что в Париже погибла принцесса Диана - бывшая невестка королевы, со скандалом разведшаяся с ее сыном. Диана уже не имела отношения к королевской семье, а значит, Елизавете не нужно было выступать с обращением к нации. Но все же королева выступила - после мучительной, затянувшейся на неделю паузы. Все переживания королевы блистательно передала на экране Хелен Миррен, получившая за эту роль, кажется, все возможные кинонаграды на планете, включая «Оскара».

Видела ли Елизавета II этот фильм - неизвестно, официальной реакции не последовало. Но Миррен после победы на «Оскаре» получила официальное приглашение на обед с королевой, что все расценили как знак высочайшего одобрения (увы, актриса была занята на съемках и была вынуждена приглашение отклонить). Сейчас, после кончины королевы, Миррен говорит: «Я скорблю вместе со всей моей страной. Я горжусь тем, что могу сказать: «Я жила в век Елизаветы». Она была определением благородства, она его воплощала».

Жаннетт Чарльз («Голый пистолет», 1988)

Тот случай, когда к королеве относятся без особого почтения. Герой комедии, лейтенант Фрэнк Дребин (Лесли Нильсен), пытается защитить Елизавету II от покушения во время ее визита в Лос-Анджелес, и постоянно попадает впросак: в самой известной сцене он, вцепившись в королеву, проезжает с ней по длиннющему банкетному столу, сметая скатерть, приборы и канделябры.

Королеву изобразила Жаннетт Чарльз - она профессионально ее пародировала на протяжении полувека, ее часто снимали в комедиях (помимо «Голого пистолета» - в «Европейских каникулах National Lampoon» и «Остин Пауэрс: Голдмембер»). Многие критиковали ее за то, что она неуважительно относится к Елизавете II. Чарльз оправдывалась: «Я никогда не делала того, что выставило бы в дурном свете монарха или меня саму».

Элизабет Ричард («2012», 2009)

Еще одно - совсем короткое и безобидное - комическое появление Елизаветы II. В числе прочих высокопоставленных персон она садится на построенный в Китае гигантский ковчег, который должен спасти небольшую часть человечества от гибели в новом потопе. С собой берет супруга и любимых собачек корги.

Фрейя Уилсон, «Король говорит!» (2010)

Фильм этот получил в 2011 году несколько «Оскаров». Елизавета и ее сестра Маргарет тут на вторых ролях, они еще девочки, а в центре сюжета - история их отца, Георга V (Колин Ферт), сражающегося с заиканием.

Джейн Александер, «Уильям и Кэтрин: королевский роман» (2011)

Непритязательный американский телефильм производства компании Hallmark, снятый по горячим следам бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Королеву играет серьезная американская актриса Джейн Александер, лауреатка двух премий «Эмми» за работы на ТВ и одной «Тони» за работу в театре, четырехкратная номинантка на «Оскара».

Эмма Томпсон, «Прогуливая собак» (2012)

Еще одна великая британская актриса, Эмма Томпсон, сыграла королеву в телефильме из серии Playhouse Presents канала Sky Arts 1 (в нее входило много всего интересного - например, «Записки юного врача» по Булгакову с Дэниелом Рэдклиффом). Речь в фильме «Прогуливая собак» идет о нашумевшем инциденте, случившемся в 1982 году - тогда британец по имени Майк Фаган умудрился вломиться в Букингемский дворец, и не просто во дворец, а в спальню королевы (проснувшись, она обнаружила в своей комнате незнакомца и пришла в состояние легкой паники). Но никакого вреда Фаган Елизавете II не нанес, и даже обвинения в уголовном преступлении ему предъявлено не было. Он провел три месяца в психиатрической больнице, после чего его отпустили. Его мать объясняла, что он «просто хотел поздороваться с королевой и обсудить с ней свои проблемы».

Сара Гэйдон, «Королевская гулянка» (2015)

Действие романтической комедии разворачивается в мае 1945 года, в День Победы над Германией. Елизавета (которой в тот момент было 19 лет) и ее сестра Маргарет (которой было 14) сбегают из дворца, чтобы присоединиться к ликующим британцам. Естественно, никто не узнает в них принцесс. Маргарет знакомится с моряком, который таскает ее по разным кабакам, Елизавета - с летчиком, который пытается помочь ей найти сестру. (Это все, конечно, фантазия: принцессы действительно в эту ночь выходили гулять и общаться с людьми, но в составе организованной группы из 16 человек, и прогулка заняла всего три часа).

Клэр Фой, Оливия Колман, Имелда Стонтон, «Корона» (с 2016 года)

Источником вдохновения для авторов этого сериала стала нашумевшая пьеса Питера Моргана «Аудиенция» (Морган написал сценарий «Королевы», и на сцене Елизавету II вновь сыграла Хелен Миррен; потом роль перешла к Кристин Скотт Томас, а в российской версии, поставленной на сцене Театра наций, королеву сыграла Инна Чурикова). Действие «Короны» охватывает несколько десятилетий, речь идет обо всей королевской семье, а конкретно Елизавету в разные периоды ее жизни сыграли три очень уважаемые в Британии актрисы. Новый сезон должен выйти на Netflix в ноябре 2022 года. Оливия Колман, кстати, почти параллельно с Елизаветой II сыграла в «Фаворитке» Йоргоса Лантимоса другую королеву - Анну, правившую Англией с 1702 по 1714 год, и получила за эту роль «Оскара».

«Королева должна говорить «Добрый вечер, мистер Бонд», а не «Добрый вечер, Джеймс»

Ни один рассказ о Елизавете II на экране не обойдется без упоминания шестиминутной короткометражки «Счастливо и великолепно», поставленной в 2012 году Дэнни Бойлом, автором «Трэйнспоттинга» и «Миллионера из трущоб». Название взято из гимна «Боже, храни королеву», а показана короткометражка была на открытии Олимпийских игр в Лондоне. Елизавета в первый и последний раз сыграла саму себя. Ей наносит визит Джеймс Бонд, сыгранный Дэниелом Крейгом: заходя в Букингемский дворец, он сначала видит королевских собачек корги, а затем - и саму королеву, что-то записывающую за столиком. «Добрый вечер, мистер Бонд», - говорит, обернувшись, королева, потом идет с Крейгом по коридору, садится в вертолет (тут Елизавету в кадре уже заменяет дублерша). Они долетают до олимпийского стадиона и спрыгивают с вертолета на парашютах (тут Крейга с королевой заменили бейс-джамперы Марк Саттон и Гэри Коннери). Пока короткометражка шла на экранах под рев и аплодисменты зрителей, королева потихоньку заняла свое место на стадионе, а потом выступила перед публикой и камерами, торжественно объявив об открытии Олимпиады.

Каскадер на открытии Олимпиады. Фото: REUTERS

Продюсеры короткометражки признавались, что не рассчитывали заполучить в свой фильм настоящую королеву. Они всего лишь просили, чтобы им позволили снимать в Букингемском дворце, и, уже отправив все бумаги, подумали: «Чем черт не шутит?» Через службу протокола вдогонку передали королеве предложение сыграть саму себя. Ни на что не надеялись, но, к собственному изумлению, получили согласие. Свою единственную реплику, «Добрый вечер, мистер Бонд», королева лично отредактировала (по сценарию она должна была говорить «Добрый вечер, Джеймс», но это показалось слишком фамильярным и потому неправдоподобным). Съемки проходили в атмосфере тотальной секретности, о них не знал даже никто в королевской семье, кроме супруга королевы принца Филипа. Принц Уильям потом говорил в интервью: «Помню, когда я это увидел на экране, у меня изо рта вырвалось неприличное выражение. Это был большой секрет. Может быть, эту тайну охраняли даже лучше, чем содержимое документов, которые она получала от разведслужб. Никому из нас ничего не сказали. Наверняка они понимали, что кое-кто из внуков не сможет в себе это удержать и понесется рассказывать всем подряд!».