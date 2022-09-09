Шьям НАМБИАР: «В основе нашей работы лежат технологии и большие данные, но только люди могут решить самые сложные задачи»

Шьям Намбиар - директор клиентских сервисов Авито

В условиях жесткой конкуренции качество обслуживания становится новым стандартом, по которому клиенты судят о компании. А в некоторых сферах деятельности клиентский сервис является одним из основных конкурентных преимуществ. Шьям Намбиар руководит Центром клиентского сервиса Авито - определяет требования к обслуживанию клиентов, развивает концепцию клиентоориентированности. Мы поговорили о том, как в Авито измеряют качество обслуживания, чего хотят современные клиенты и что больше влияет на успешность бизнеса - технологии или люди?

ИЗ ИНДИИ – В РОССИЙСКОЕ ИТ

- Как попали в Россию?

- Это произошло после 5 лет работы в Amazon, тогда мне предложили работать в Авито.

- Почему согласились?

- Авито тоже очень динамичная и активно развивающаяся компания. Я подумал, что мой опыт и знания, в том числе и в части построения культуры клиентского сервиса, будут полезны для развития нового бизнеса.

НАША ЦЕЛЬ - ДОВОЛЬНЫЙ КЛИЕНТ

- Как за время вашей работы в качестве руководителя клиентского сервиса Авито в компании изменился подход к клиентам?

- Авито уделяет много внимания удобству и безопасности сервисов. Перед моей командой стояла задача усилить аналитику в этом направлении. Сейчас перед запуском новых продуктов мы задумываемся, а как это повлияет на клиентский опыт в целом? Не будет ли негативных воздействий, а если они появятся, как эти последствия нивелировать.

- Какие технологии, функции были внедрены?

- Уже год в компании работает бот, который помогает клиентам решать их проблемы быстрее. Но и на этот аспект сегодня мы смотрим по-другому. Для нас важно не только количество вопросов, которые может разрешить бот, но и на качество взаимодействия. Может ли он справиться с проблемой полностью, доволен ли клиент. Важно, чтобы после взаимодействия с ботом у клиента не осталось необходимости связываться с оператором лично. А те вопросы, которые бот разрешить не способен, оперативно передавались агентам поддержки.

- Как вам кажется, удовлетворенность пользователей сервисами Авито растет? Как вы оцениваете этот показатель?

- Клиентская удовлетворенность для нас - один из важнейших показателей. За последние несколько месяцев наше понимание и концепция того, что такое клиентская удовлетворенность, изменились. Раньше мы считали, что, если клиент ставит нам 4 или 5 звезд - значит он счастлив, а если 1 - значит он недоволен. А вот оценки 2 и 3 были вне нашего внимания. Сейчас мы считаем, что если нам поставили 4 и 5, то клиент доволен, а все остальные оценки означают недовольство. Мы пытаемся понять, почему появилась низкая оценка, и делаем все, чтобы трансформировать ее в высокую. Но надо понимать, что не бывает 100% удовлетворенности клиента, клиент постоянно хочет улучшений.

ОЦЕНИВАТЬ СЕБЯ И СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ ГОД ЗА ГОДОМ

- На кого вы ориентируетесь в процессе развития клиентского сервиса?

- Мы не ориентируемся на конкурентов, а от года к году улучшаем самих себя. Именно по такому принципу работает клиентский сервис таких крупных компаний, как Amazon, Apple, и это позволяет им достигать высокого уровня. Мы разделяем такой подход, потому что, если смотреть только на конкурентов, можно дойти до их уровня и перестать расти.

- Сколько человек работает в клиентском сервисе Авито и как много обращений к вам поступает?

- Напрямую с клиентами работает 1,8 тысячи человек - это сотрудники из Петербурга и 35 городов России. Каждый день нам поступает порядка 30 тысяч обращений - это примерно миллион в месяц.

- Какие вопросы больше всего волнуют пользователей сервиса?

- Самые разные! Чаще всего пользователям требуется консультация, например, по вопросам оформления объявлений или механизму работы Авито Доставки, некоторые вопросы связаны с профилем пользователя, блокировкой и разблокировкой аккаунта. Для нас очень важно сохранить безопасность, когда человек пользуется нашей платформой. Иногда система воспринимает действия пользователя как вредоносные, например, если человек рассылает со своего аккаунта множество одинаковых объявлений разным людям, отправляет ссылки на оплату или QR-коды. В этом случае срабатывает механизм защиты и доступ к аккаунту может быть ограничен. В этом случае необходимо обратиться в службу поддержки. Если мы убедимся, что нарушение непреднамеренное и некритичное и удостоверимся в добросовестности пользователя, мы вернем доступ к профилю.

В БИЗНЕСЕ ВАЖНА ГАРМОНИЯ

- Вы повышаете технологичность бизнеса и в то же время работаете с людьми. Так что важнее - технологии или люди?

- На этот вопрос нет однозначного ответа. Объясню на примере нашей компании: мы используем алгоритмы, чтобы определить тренды в общении с клиентами. На основании этих трендов проектируем наш бот и определяемся с количеством сотрудников, которые работают в Центре клиентского сервиса. Затем бот усовершенствуется при помощи технологий машинного обучения - это нужно, чтобы решить проблему пользователя можно было за одно обращение. Кроме того, у нас есть метрика, с помощью которой мы отслеживаем, насколько у нас хороший контент в хелп-центре, то есть сколько человек могли самостоятельно решить свои проблемы с помощью подсказок на платформе, не обращаясь к оператору. Также на уровне операторов мы отслеживаем, кому из них нужно дополнительное обучение для более эффективной работы. В основе нашей работы алгоритмы и данные, мы стараемся автоматизировать взаимодействие с клиентами, но не для того, чтоб сократить количество персонала, а для того, чтоб уменьшить время ожидания клиента. Люди, их знания и опыт для нас очень важны - это помогает решать более сложные задачи, с которыми не может справиться бот.

- Мир и технологи и стремительно меняются, а что в связи с этим хочет получить клиент Авито?

- Все мы чьи-то клиенты, и давайте признаем: наши с вами ожидания растут каждый день. Мы с вами постоянно ожидаем улучшений сервисов, которыми пользуемся, еще большего удобства, безопасности. И Авито - не исключение. Мы стараемся разрабатывать свои продукты на основании ожиданий наших клиентов, а узнаем мы об этом либо напрямую от пользователей, либо поставив себя на их место. Наши клиенты ждут от сервиса удобства, безопасности транзакций, надежности и быстрого решения любых вопросов, которые могут возникнуть при взаимодействии с платформой.

- А что вы можете сказать о характере клиентов-россиян?

- Я работал в клиентском сервисе в 5 разных странах и могу сказать, что россияне очень корректны. Даже если клиенты недовольны, они в большинстве случаев говорят спокойно и мягко. А еще в России довольно глубокое проникновение интернета, люди здесь уже привыкли пользоваться разными гаджетами - это опытные пользователи. Для меня работа в России - потрясающий опыт, я многому здесь учусь. Но быстрее всего я хочу выучить русский язык!

ДОСЬЕ «КП»

Шьям Намбиар руководит Центром клиентского сервиса Авито - повышает эффективность работы Центра, оптимизируя ключевые показатели (Cost Per Ticket, Share of Automation, AHT и т. д.) во всех каналах (чаты в мессенджерах, голосовые вызовы и т. д.), обеспечивая нужный уровень качества.

Шьям получил образование в Технологическом Институте Дели в области кораблестроения и имеет диплом корабельного инженера. Помимо этого, он проходил обучение на внутреннего аудитора в рамках стандартов ISO, получил профессиональный сертификат в сфере проектного менеджмента (PMP) и степень MBA в Индийской Школе Бизнеса.