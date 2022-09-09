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Общество9 сентября 2022 8:25

В России начал работу Национальный центр развития искусственного интеллекта

При Правительстве России начал работать Национальный центр развития искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко
Фото предоставлено АЦ при Правительстве РФ

Фото предоставлено АЦ при Правительстве РФ

Его запуск вице-премьер анонсировал на пленарном заседании «Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022».

Вице-премьер отметил, что Центр станет одним из инструментов реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденной Президентом Владимиром Путиным, а также мероприятий федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

На данный момент Минэкономразвития России подготовлены проекты постановлений Правительства, предусматривающие порядок предоставления из федерального бюджета субсидии на создание и функционирование Центра.

«В текущих условиях, когда Президент поручил обеспечить технологический суверенитет России, перед Центром поставлен широкий круг аналитических, практических, экспертных и координационных задач. Во-первых, он будет ключевой площадкой для отбора эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства. Во-вторых, Центр регулярно будет проводить мониторинг ключевых показателей развития ИИ, а также экспертизу официальных документов в области национального регулирования сферы. В-третьих – обеспечит экспертное сопровождение внедрения искусственного интеллекта в отраслях экономики и госсекторе, содействия реализации важных инфраструктурных задач, обеспечит международное взаимодействие. Наша задача, как сказал глава государства, чтобы технологии ИИ становились доступнее, служили всем гражданам страны, работали на достижение национальных целей развития. В-четвертых, Центр актуализирует индекс готовности отраслей экономики к внедрению ИИ. Ранее в его формировании приняли участие почти 9,5 тысяч организаций из 15 приоритетных отраслей экономики. Еще одним важным проектом станет запуск цифрового решения для учёта и развития участников сообществ в сфере ИИ», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, Центр продолжит реализацию ряда ключевых проектов в области искусственного интеллекта. В частности, развитие национального портала в сфере ИИ - ai.gov.ru, который является официальным государственным источником информации по развитию рынка ИИ в России, а также выступит организатором Международного форума по вопросам применения этики искусственного интеллекта. В прошлом году данное мероприятие впервые состоялось в России. Его участниками стало более 5 тысяч человек.

Директором Центра назначен Сергей Наквасин, который ранее занимал должности заместителя руководителя Аналитического центра при Правительстве, а также заместителя генерального директора АНО «Цифровая экономика». Он обладает значительным опытом реализации государственных инициатив в сфере ИИ и цифровых технологий.

«Наша задача - сделать Центр современной платформой, которая объединит органы государственной власти, организации из бизнеса и науки для эффективного решения существующих задач по развитию искусственного интеллекта в стране, поиска новых точек роста. Мы уже активно сотрудничаем и запускаем совместные проекты с компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта, исследовательскими центрами в сфере ИИ, региональными и федеральными органами власти, международными правительственными и экспертными организациями», - рассказал Сергей Наквасин.

Подробная информация о работе Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве России будет размещена на национальном портале в сфере искусственного интеллекта.

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