В России начал работу Национальный центр развития искусственного интеллекта

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Его запуск вице-премьер анонсировал на пленарном заседании «Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022».

Вице-премьер отметил, что Центр станет одним из инструментов реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденной Президентом Владимиром Путиным, а также мероприятий федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

На данный момент Минэкономразвития России подготовлены проекты постановлений Правительства, предусматривающие порядок предоставления из федерального бюджета субсидии на создание и функционирование Центра.

«В текущих условиях, когда Президент поручил обеспечить технологический суверенитет России, перед Центром поставлен широкий круг аналитических, практических, экспертных и координационных задач. Во-первых, он будет ключевой площадкой для отбора эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства. Во-вторых, Центр регулярно будет проводить мониторинг ключевых показателей развития ИИ, а также экспертизу официальных документов в области национального регулирования сферы. В-третьих – обеспечит экспертное сопровождение внедрения искусственного интеллекта в отраслях экономики и госсекторе, содействия реализации важных инфраструктурных задач, обеспечит международное взаимодействие. Наша задача, как сказал глава государства, чтобы технологии ИИ становились доступнее, служили всем гражданам страны, работали на достижение национальных целей развития. В-четвертых, Центр актуализирует индекс готовности отраслей экономики к внедрению ИИ. Ранее в его формировании приняли участие почти 9,5 тысяч организаций из 15 приоритетных отраслей экономики. Еще одним важным проектом станет запуск цифрового решения для учёта и развития участников сообществ в сфере ИИ», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, Центр продолжит реализацию ряда ключевых проектов в области искусственного интеллекта. В частности, развитие национального портала в сфере ИИ - ai.gov.ru, который является официальным государственным источником информации по развитию рынка ИИ в России, а также выступит организатором Международного форума по вопросам применения этики искусственного интеллекта. В прошлом году данное мероприятие впервые состоялось в России. Его участниками стало более 5 тысяч человек.

Директором Центра назначен Сергей Наквасин, который ранее занимал должности заместителя руководителя Аналитического центра при Правительстве, а также заместителя генерального директора АНО «Цифровая экономика». Он обладает значительным опытом реализации государственных инициатив в сфере ИИ и цифровых технологий.

«Наша задача - сделать Центр современной платформой, которая объединит органы государственной власти, организации из бизнеса и науки для эффективного решения существующих задач по развитию искусственного интеллекта в стране, поиска новых точек роста. Мы уже активно сотрудничаем и запускаем совместные проекты с компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта, исследовательскими центрами в сфере ИИ, региональными и федеральными органами власти, международными правительственными и экспертными организациями», - рассказал Сергей Наквасин.

Подробная информация о работе Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве России будет размещена на национальном портале в сфере искусственного интеллекта.