"Подпишет все, что подсунет премьер-министр": на что реально может повлиять британский король

Принц Чарльз взойдет на трон Великобритании как король Карл III. Фото: REUTERS

Всем давно известно: в Великобритании конституционная монархия, и королева Елизавета II, а после ее смерти и ее наследник Карл III, царствуют, но не правят. Напомнить и уточнить, что это за механизм такой, когда монарх, формальный глава Великобритании и церемониальный лидер Содружества, в которое входит более 50 стран, сидя на троне, практически ничего не решает, «КП» попросила руководителя Центра британских исследований Института Европы РАН Елену Ананьеву.

- Есть королевские прерогативы, в том числе в сфере международных отношений, обороны и национальной безопасности, но это не значит, что монарх решает проблемы по своему усмотрению. Исторически с течением времени правительство получало все больше власти. И сегодня даже если формально монарх имеет какие-то права, он этими правами практически не пользуется. Часть королевских прерогатив уже отобрали у монарха и перевели их в законы. Сейчас королевская прерогатива используется для управления страной от имени монарха, но без его реального участия.

Как это выглядит это в жизни? Премьер Тони Блэр в 2003 году обманом вверг Британию в войну в Ираке. Он согласия Елизаветы II на участие в американской затее не получил, они даже формально войны не объявляли. Блэр совершенно дискредитировал себя этой войной, поэтому его преемник Гордон Браун захотел передать королевскую прерогативу - объявлять войну и заключать мир - парламенту. Но выяснилось, что там так много всяких прошлых уложений и положений, что надо было переворошить все законодательство, и от этой идеи просто отказались.

Другой пример. Борис Джонсон В 2019 году остановил работу парламента на 5 недель. Есть такая традиция, что премьер-министр приостанавливает работу законодателей на 3 недели для того, чтобы политические партии могли провести свои ежегодные осенние конференции. Но закона на сей счет нет. И он решил приостановить работу парламента на 5 недель для того, чтобы парламент не успел обсудить и заблокировать соглашение Джонсона с Евросоюзом, который предусматривал выход Британия из ЕС 31 октября. И Елизавета II утвердила эту пролонгацию, потому что она действует по совету и представлению премьер-министра. Потом это решение было оспорено в верховном суде и признано им незаконным, как принятое по политическим мотивам. Вот пример того, что королева обязана подписывать все, что ей подсунет премьер-министр.

Королева Елизавета с сыном Чарльзом в парламенте Великобритании, 2019 г. Фото: REUTERS

- То есть британский монарх совершенно никак не влияет на принятие решений правительства?

- Премьер-министр приезжает к монарху каждую неделю на аудиенцию. Он вводит королеву в курс дела. Она может что-то подсказать: дескать, во времена премьерства Черчилля подобная проблема решалась так-то и так-то. Но это совет, а не напрямую высказанное указание, и он не обязательно должен учитываться. Еще пример: монарху приносят повестку дня парламента, и он может вычеркнуть законопроект, который представил рядовой парламентарий. Но не имеет права вычеркнуть законопроект правительства или оппозиции.

- Тогда в чем же остается роль монарха, если на реальные дела он влиять не может?

- Монархи в Великобритании играют роль символа единства нации, такая нравственная скрепа. И в политику они не вмешиваются именно потому, чтобы служить этой духовной скрепой всей нации. То есть если политика за провалы его курса сбросили, то на монарха тень его ошибок не падает. Поэтому монарх не становится на чью-либо сторону. В парламенте большинство получила такая-то партия, значит, так решил народ и так и будет. У монарха есть тайный совет, куда входит 600 человек, в том числе и лидеры оппозиции, и это тоже подчеркивает, что глава государства слышит всех. А решает правящая партия.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Фото: YouTube

- Может смена монарха что-то изменить в политике страны? Или он - лишь «слепое орудие» в руках премьер-министра?

- Ресурс влияния монарха имеет более моральную природу, чем властную. Карл III ничего не может поменять, как и его предшественница, в сложившемся порядке. Если совсем упрощать, то монарх - слепое орудие в руках премьера. Он освящает курс правящей партии. Скажем, когда Карл III был принцем, у него сложилась репутация человека, который хотел высказаться по разным поводам, рассылал соответствующие письма, например, по вопросам гомеопатии или охраны окружающей среды. Но еще несколько лет назад в прессе начали ему советовать умерить свой пыл, поскольку наследник престола не имеет права вставать на чью-то сторону. Он оправдывался: не хочу быть бездельником…

- Значит, и теперь премьер-министр, успевшая получить благословение от Елизаветы II, будет делать все, что захочет?

- Знаете, у Джонсона был советник, такой «серый кардинал» Доминик Каммингс, который придумал лозунг, с которым Борис выиграл брекзит: «Вернем себе контроль» - над нашими границами, деньгами, законами. А потом они с Джонсоном страшно разругались. И бывший советник сегодня называет правительство Лиз Трасс «банкой с сумасшедшими змеями». Она не пользуется авторитетом в народе и даже в собственной партии. У консерваторов были более сильные кандидаты, но за счет многоступенчатой процедуры избрания лидера партии ее верхушка, как некоторые считают, специально «подставила» Сунака как соперника Трасс, потому что его, по опросам, побеждали все другие кандидаты. Рядовые члены консервативной партии хотели видеть в финале выборов другую пару. Ведь по опросам Трасс намного опережала Сунака, а итоги голосования показали, что это не так. Поэтому всякие сюрпризы еще могут случиться.

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