Британцы могут отвернуться от монархии после смерти Елизаветы II

Вечер 8 сентября, собравшиеся у Букингемского дворца британцы оплакивают Елизавету II. Фото: REUTERS

Прошло всего несколько часов после смерти Елизаветы II, а лидер австралийской партии «зеленых» уже призвал соотечественников отказаться от конституционной монархии (Австралия входит в Содружество наций, и формально возглавляется британским монархом). Недавние опросы показывали, что более половины австралийцев выступают за превращение страны в республику.

Эти тенденции могут окрепнуть и в других странах Содружества наций, включая саму Великобританию, считает эксперт по британской политике, автор телеграм-канала Westminster Василий Егоров. Авторитет британской монархии на протяжении последних 70 лет покоился на безупречной репутации Елизаветы, которой ее сын Карл III не обладает.

- Вряд ли Карл III столкнётся с серьезными проблемами, поскольку он не премьер-министр и ему не надо разруливать ситуацию с высокой инфляцией и повышением цен на энергоносители. Однако ему сложно будет добиться такого же авторитета, как у матери. Если посмотреть на заявления консерваторов или левых сил - все они с почтением отзываются о Елизавете II. Она объединяла общество. Рейтинг Елизаветы II всегда был в районе 70-80%, а у принца Чарльза колебался в районе 40-50%, — отметил Василий Егоров.

Карла III ждёт постоянное сравнение с его матерью, на все его проступки будут указывать, сказал эксперт.

- При этом я допускаю, что не сразу, а со временем, в Великобритании увеличится число людей, выступающих за республику, то есть отказ от монархии. Это не означает, что монархия исчезнет мгновенно, но республиканские настроения усилятся. Не исключено, что возникнут проблемы со странами-доминионами, где формальным главой государства станет Карл III (Австралия, Новая Зеландия, Канада и др.). Ведь совсем недавно, еще при жизни Елизаветы II Тринидад и Тобаго и Ямайка пришли к мнению, что пора выйти из-под опеки британской короны, — говорит Василий Егоров.

С другой стороны участие монарха в британской политике может даже усилиться.

- Елизавета II все 70 лет, отчасти это была ее личная позиция, держалась в стороне от политических прений. Было только несколько моментов, когда ее точка зрения по политическому вопросу просачивалась в медиа, например, во время референдума Шотландии о независимости (Елизавета высказалась против референдума). У монарха есть возможность лоббировать свои законопроекты в парламенте, но не ключевые. Есть вероятность, что Чарльз будет более заинтересован в участии в политической жизни Британии. Он, например, является сторонником зеленой энергетики и новых технологий, борец за экологию. Может быть, он проявит себя в этих направлениях, — сказал собеседник kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умерла королева Великобритании Елизавета II. Она знала Черчилля, Гагарина и Ельцина

Умершая королева Англии Елизавета II родилась в 1926 году. Она дожила до 96 лет (подробнее)

Наследник королевы Елизаветы II: принц Чарльз стал новым королем Великобритании Карлом III

Принц Чарльз стал новым королем Великобритании Карлом III после смерти королевы Елизаветы II (подробнее)