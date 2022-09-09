Baba Yaga всех отправила школу: в Кремле прошел праздничный концерт к началу учебного года

Baba Yaga всех отправила школу. Фото: пресс-служба BY.

Школа эстрадного искусства Юрия Гончара провела в Государственном Кремлёвском Дворце концерт «День знаний со звёздами в Кремле», приуроченный к началу нового учебного года. В свою очередь, российский бренд BY осуществил детские мечты и подарил билеты на шоу талантливым воспитанникам из Калужской школы-интерната, Ермолинской школы-интерната и школы-интерната для детей с ограниченными возможностями «Надежда». Более 150 детей начали учебу с праздничного концерта, эмоции от которого еще долго будут греть душу, а BY постарался сделать этот день поистине незабываемым для всех.

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба BY.

Дима Билан, SHAMAN, Лариса Долина, Ольга Бузова, BabaYaga, Глюк`оZа, Мот, Александр Панайотов, Люся Чеботина, Александр Шоуа& НЕПАРА, Юлия Савичева, Александр Еловских, Валерия Чайка, Galibri&Mavik, Денис Клявер, Диана Гурцкая, Зара, Стас Пьеха, Родион Газманов, Sevak, Леша Свик, RASA, Глеб Матвейчук, Шоу-балет «ТОДЕС», DJ Катя Гусева, AMIRCHIK, эстрадный хор Юрия Гончара и многие другие поздравили учителей, учеников и их родителей с Днем знаний.

Юлия Савичева и Родион Газманов. Фото: пресс-служба BY.

«В добрый путь» школьников лично проводила самая известная сказочница России - Baba Yaga. Разумеется, без подарков не обошлось: стильные городские рюкзаки BY заряжены «супергеройским» настроением и прекрасно подходят для учебы и прогулок.

Фото: пресс-служба BY.

Гостей праздника ждали и другие сюрпризы. Гости могли запечатлеть свои счастливые лица на фоне красочных фотозон с супергероями Вселенной BY (одна из разработок бренда) и получить моментальный снимок, а также принять участие в познавательном научном шоу от BY Electronics.

Диана Гурцкая и Лариса Долина. Фото: пресс-служба BY.

Звезды тоже не остались без подарков: им подарили необычные пижамы от молодого креативного бренда одежды BY Streetcouture, первый шоу-рум которого скоро откроется на Новом Арбате в Москве. Артисты, у которых есть дети, также получили «школьные» подарки: певица Зара, у которой двое мальчишек, пришла в такой восторг от рюкзаков, что на радостях расцеловалась с Бабой Ягой. Бабушка такие искренние проявления эмоций очень даже приветствует!

Зара и Galibri&Mavik. Фото: пресс-служба BY.

Залитый вечерним солнцем Кремль, развлечения, конкурсы и подарки для детей и взрослых от BY, большой «звёздный» концерт – лучший способ отпраздновать начало учебного года!Школой эстрадного искусства Юрия Гончара «День знаний в Кремле» проводится уже четвертый год, и каждый раз это незабываемый праздник для детей и взрослых, воспоминания о котором еще долго греют душу.

Фото: пресс-служба BY.

Партнер мероприятия – российский бренд BY, который совмещает в себе множество направлений: BY производит и продает высококлассные товары для повседневной жизни, спонсирует спортивные и культурные шоу, организует fashion-показы, продюсирует съемки клипов и кино, поддерживает таланты и благотворительные акции, а также развивает свою, уникальную Вселенную Российских Супергероев, которую населяют персонажи, выросшие из славянского фольклора.