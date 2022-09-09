ПСБ предложил самозанятым сервис онлайн-платежей без открытия расчетного счета

Банк ПСБ запустил новый сервис для самозанятых, позволяющий принимать онлайн-платежи без открытия расчетного счета. Чтобы воспользоваться им, клиенту достаточно оформить дебетовую карту для физического лица. ПСБ стал одним из первых банков, предлагающих подобную услугу на российском рынке.

Сервис позволяет работающим в статусе самозанятого физическим лицам и индивидуальным предпринимателям принимать оплату за свои товары и услуги с помощью смартфона через сервис ПСБ Бизнес Пэй. Фиксированный ежемесячный тариф на эту услугу составит 2,3% без учета дополнительных платежей. Зачисление средств происходит по реквизитам счета банковской карты клиента, открытой в ПСБ, на основе договора эквайринга с самозанятым. Услугу можно подключить без визита в отделение банка, заказав карту дистанционно. После того, как карта будет готова, ее доставит курьер.

По словам вице-президента - директора департамента эквайринга ПСБ Никиты Хомутова, сервис, позволяющий самозанятым принимать платежи без открытия расчетных счетов, значительно упрощает ведение собственного дела.

«Клиенты получают преимущества от работы с одним из самых удобных сервисов приема платежей, когда терминалом оплаты становится смартфон, что дает возможность экономить на подключении и обслуживании обычного POS-терминала, - отметил Никита Хомутов. - Сервис также может использоваться и как часть рабочего места кассира. Это обеспечивает функционал, который соответствует положениям закона о контрольно-кассовой технике, а также позволяет выполнять все требования налогового законодательства».