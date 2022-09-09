12 черных дней: какую ошибку Елизавета II считала главной в своей жизни

Подданные королевы считали ее эталоном мудрости Фото: EAST NEWS

Несмотря на то, что британский монарх является лишь номинальным главой государства, а также ряда стран, входящих в так называемое Британское Содружество, у королевы Елизаветы II были определенные государственные обязанности, которые ей приходилось исполнять.

Не всё могут короли

Во-первых, королева ежегодно открывала заседания британского парламента; именно она подписывала принятые парламентом законы; также за ней закреплялось право распустить Палату общин.

У монарха есть право назначать некоторых министров, даровать помилование любому осужденному; от имени короны выдаются британские паспорта и почетные звания; все военные приносят присягу не правительству, а королеве; она единственная в Соединенном королевстве имела право на объявление войны другим странам.

Почти всё вышеперечисленное – больше старинные традиции, нежели реальные инструменты управления государством. По воле короля парламент был распущен в последний раз в далеком 1830 году; последнее королевское вето на закон было вынесено еще раньше – в 1708 году; войну британский монарх объявлял в 1939 году (Великобритания выступила тогда против нацистской Германии).

Жизнь на виду

Казалось бы, королеве Елизавете II если и приходилось принимать разного рода решения, то касаться они должны были узкого семейного круга, или в ситуациях, подобной так никем и неподтвержденной истории про ее встречу с Юрием Гагариным. Говорят, что первый космонавт мира на торжественном обеде в его честь признался королеве, что боится запутаться в многочисленных столовых приборах. «По правде сказать, я и сама толком не знаю предназначения каждого из них, так что не стесняйтесь, и ешьте так, как вам удобно», - добродушно сказала Елизавета II.

Но жизнь Виндзоров всегда была на виду. И каждое слово, каждый поступок британской королевы мгновенно становились мишенью для самых разных оценок.

За долгие годы своего царствования Елизавета II чаще всего поступала очень взвешенно и мудро, но иногда случалось и так, что она долго корила себя за промах.

Беру и даю

Британские монархи никогда не платили налоги. Более того, они обладали правом получать из государственной казны деньги на личные нужды. В 1992 году Елизавета II положила конец этой вольности. В тот год от пожара сильно пострадал Виндзорский замок, в котором королева всегда любила проводить выходные. На его восстановление требовались миллионы, и англичане стали активно протестовать, чтобы замок был выстроен заново за счет налогоплательщиков. Королева нашла выгодное для всех сторон решение – она торжественно объявила, что начнет платить налоги со своих доходов, а 70% стоимости восстановительных работ погасит из своего кармана. Не считая пропорции, протестующие мгновенно успокоились, так и не заметив, что под шумок королева еще и открыла для посещений туристами Букингемский дворец, чего никогда не было ранее. Вход в него стал платным, а деньги от продажи билетов целиком поступали на счета королевы.

Прости и прощай

Задолго до развода старшего сына королевы, принца Чарльза, с Дианой, все знали, что Елизавета II терпеть не может свою невестку. Переставшая быть законной женой принца Уэльского леди Ди к моменту своей гибели уже не была членом королевской семьи. Поэтому никто и не мог обязать её бывшую свекровь выступить с публичным заявлением или объявить в королевстве траур. Но королева забыла прошлые обиды, покинула Балморал, в котором находилась тогда, и отправилась в Лондон, где отдала Диане последние почести.

Тайна маршрутов

Королева много путешествовала: как минимум один раз за время своего правления она посетила 43 страны мира. Например, в Канаду нанесла аж 27 визитов. Страны Ближнего Востока она тоже посещала – была в Египте, Иордании. Но ни разу не бывала в Израиле. Причину попадания Израиля в королевский «стоп-лист» Елизавета II никогда не комментировала, хотя и подвергалась в последние четверть века активной критике за такой вот игнор Святой земли.

Запоздалое признание

Своим самым ужасным промахом сама королева считала события 1966 года. Тогда в маленьком уэльском городке Аберфан произошла страшная трагедия: на местную школу обрушилась огромная гора отвала угольной породы. Погибли 144 человека, в том числе 116 детей. Жертв оплакивала вся Британия, но королева приехала в Аберфан лишь спустя 12 дней после гибели полутора сотен подданных. Она оправдывалась, что задержка была связана исключительно с тем, что она не хотела своим присутствием мешать спасательным работам.

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