Лингвист Петров объяснил, почему принц Чарльз стал Карлом III Фото: REUTERS

8 сентября в своей шотландской резиденции Балморал скончалась Елизавета II. В момент смерти британская корона автоматически перешла ее старшему сыну Чарльзу, принцу Уэльскому, наследнику престола. Предупрежденный врачами, он вместе с супругой Камиллой был у постели умирающей матери.

Первое решение, которое должен принять новый монарх – под каким именем будет править Соединенным Королевством.

У нового короля был выбор. Ведь полное имя, полученное им при рождении - Чарльз Филипп Артур Джордж (Charles Philip Arthur George). Он выбрал первое, под которым давно известен в мире – Чарльз (Charles III). Ясно, что решение было не спонтанным, принц Уэльский давно сделал такой выбор. Хотя еще в 2005 г в британской прессе писали, что наследник будет править как Георг VII. Букингемский дворец официально опроверг тогда эти сообщения, ссылаясь на неприемлемость преждевременного обсуждения вопроса.

Возможно, новый король взял пример с матери - Елизаветы Александры Марии (Elizabeth Alexandra Mary), которая 70 лет правила под первым своим именем.

Итак, для британцев он стал королем Чарльзом. Почему же в России нового монарха называют Карлом? Метаморфозу объяснил «Газете.Ру» лингвист, ведущий программы «Полиглот» Дмитрий Петров. https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/09/09/18522433.shtml

«Имена собственные у французских, испанских, итальянских, немецких и английских политических деятелей и монархов формировались на основе латинского языка. Имя Карл германского происхождения, которое на латинском языке еще с первого тысячелетия нашей эры звучало как «Carolus», произносилось в Англии «Чарльз», во Франции «Шарль», в Испании «Карлос». Но на межгосударственном уровне это всегда был «Carolus», так как это было приемлемо согласно правилам латинского языка. Русская историография и дипломатическая практика сохранила именно такое произношение и написание имен западно-европейских монархов.»

Почему Карл Третий?

Карл I взошел на английский престол в 1625 г. Позже рассорился с парламентом. В 1649 г его судили, казнили за государственную измену. Отрубили голову. Монархию упразднили. Англия стала республикой. Ею правил вождь Английской революции Оливер Кромвель. В 1660 г старший сын казненного короля Карл II восстановил монархию. Десять членов парламента, голосовавших за смертный приговор его отцу, приговорили к смерти, как государственных изменников. Их повесили, тела выпотрошили и четвертовали. Тело покойного Оливера Кромвеля вырыли из могилы и также четвертовали.

Такие вот были предшественники у нашего Карла-Чарльза.

6 февраля 2022 г Елизавета II отметила платиновый юбилей на троне. Она стала первым британским монархом в истории, правившим 70 лет!

Новый король – тоже рекордсмен. Он стал наследником британского престола в 3 года и 3 месяца. Когда после кончины деда Георга VI стала править его мать Елизавета II. И целых семьдесят лет ждал, когда же корона перейдет к нему! Такого долгого ожидания не было еще в истории британской монархии.

«БОЖЕ, ХРАНИ КОРОЛЯ!»

В субботу, 10 сентября, Карла III официально возведут на британский престол.

Никакой "присяги" в начале правления британских монархов нет, сообщает Би-Би-Си. Это не похоже на вступление в должность глав государств, таких, как президент США. Зато есть декларация, которую делает новый король. По традиции, сложившейся в XVIII веке, он даст клятву защищать Шотландскую церковь.

После того как прозвучат фанфары, Главный герольдмейстер Его величества объявит Карла новым королем. Это произойдет на балконе Сент-Джеймсского дворца в центре Лондона, рядом с Букингемским.

И впервые с 1952 г государственный гимн будет звучать "Боже, храни короля!"

Затем в лондонском Гайд-парке, Тауэре и на военных кораблях будет дан артиллерийский салют.

А вот дата коронации пока неизвестна. Ясно одно – ждать торжества Карлу-Чарльзу придется долго. Говорят, нужна тщательная подготовка действа. Королева Елизавета II стала монархом в феврале 1952 г, но короновали ее только в июне 1953-го.

Последние 900 лет коронация проходила в Вестминстерском аббатстве. Первым получил там корону Вильгельм Завоеватель. Карл станет сороковым монархом. Архиепископ Кентерберийский возложит на его голову корону Святого Эдуарда, сделанную из чистого золота. Весит она 2,23 кг! После церемонии золотая корона вернется на хранение в лондонский Тауэр. Британские монархи носят реликвию только в момент коронации.

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