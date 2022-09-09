Миллионер из Монако завещал все состояние Лене Лениной

Писательница и бизнесвумен Лена Ленина уже несколько месяцев не мелькала в наших СМИ и пабликах. Фото: Личный архив

Писательница и бизнесвумен Лена Ленина уже несколько месяцев не мелькала в наших СМИ и пабликах. Ничего плохого, к счастью, не случилось. Напротив, как нам рассказали, лето Ленина провела очень даже продуктивно: подружилась в Монако с одним богатым, пожилым и холостым мужчиной.

Богач оказался перспективным женихом, так как был обижен на позабывших его детей и внуков. Лена Ленина быстро сориентировалась и очаровала пусть не очень молодого, но зато очень богатого мужчину. Как нам удалось узнать: миллионер уже завещал красавице все свое огромное состояние. Речь идет о нескольких десятках миллионов евро и элитной недвижимости. Вот так быстро умеет Лена Ленина очаровывать и околдовывать богачей. Но такие «сделки» не проходят гладко.

Лена Ленина быстро сориентировалась и очаровала пусть не очень молодого, но зато очень богатого мужчину. Фото: Личный архив

Украинская сиделка миллионера от зависти к Лениной ничего не придумала лучше, чем доложить о новом завещании внучке престарелого жениха. Женщина подала на Лену Ленину в суд, утверждая, что та соблазнила ее деда. В суде обделенная наследница требует: признать деда-миллионера недееспособным, а новое завещание недействительным. Красотка Ленина в ответ утверждает, что со стариком у них «не было ничего интимного, кроме приятельских завтраков».

Лена убеждена, что «любой человек имеет право завещать свои деньги всем, кому вздумается». Ленина уже доложила подружкам, что на старичка не «давила» и, вообще, не факт, что примет эти деньги. Запасаемся попкорном!