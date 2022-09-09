Как Лена Ленина получила миллионы старика-промышленника из Монако

Внучка миллионера подала на бизнесвумен Ленину в суд – якобы Ленина соблазнила старика и манипулировала им ради завещания Фото: Личный архив

Когда стало известно, что писательница и бизнесвумен Лена Ленина получит многомиллионное наследство пожилого холостяка из Монако – удивились этому факту не все. Подробности истории оказались известны светскому старожилу из Монако – Вероника уехала из России лет 30 назад, но знает все «про наших у них». Вот что она рассказала. Оказалось, что Лена Ленина с этим миллионером познакомилась много лет назад в Париже. Мужчина в прошлом успешный промышленник. Но его имени Вероника называть не хочет – видимо чего-то опасается.

Он очень одинок: с детьми не общается - один сын разочаровал его ориентацией, второй сам обиделся из-за прошлых измен отца матери. Внуки заняты своей жизнью. Поэтому богатый старичок обрадовался компании Лениной, которая ему давно приглянулась. Они быстро нашли общий язык. Яркую парочку этим летом часто видели на завтраках в гламурных кондитерских Монте-Карло – они все время что-то живо обсуждали. В общем, за три летних месяца старый товарищ русской блондинки решил: Ленина ему больше друг, чем дети и внуки. И к удивлению местной светской тусовки – миллионер завещал Лене свое состояние.

Когда стало известно, что писательница и бизнесвумен Лена Ленина получит многомиллионное наследство пожилого холостяка из Монако – удивились этому факту не все. Фото: Личный архив

Украинская сиделка дедули сдала эту новость его внучке: прислуга подслушала переговоры хозяина с нотариусом и с Лениной. Видимо сиделка в мечтах сама претендовала на состояние старика и попросту не знала, что по закону в Монако запрещено завещать состояния персоналу.

В итоге: внучка миллионера подала на бизнесвумен Ленину в суд – якобы Ленина соблазнила старика и манипулировала им ради завещания. Ленина клянется друзьям, что с этим миллионером у нее не было сексуальных отношений. В итоге: родня богатого старика требует отменить условия завещания и признать дедушку недееспособным. Хотя наш источник считает, что старик любую комиссию с блеском пройдет: ум у него острее, чем у некоторых Нобелевских лауреатов. Детям его и так много досталось и еще достанется, а вот до внуков капитал может не дойти – поэтому они и бесятся.

Миллионер и Ленина встретились случайно этим летом в Монако. Фото: Личный архив

Мы обратились за комментарием к главной героине истории. Лена Ленина осторожно, но все же прокомментировала эту историю: «А почему бы мужчинам меня не любить? Я приятная собеседница, отлично говорю по-французски, всегда нарядная, вежливая и эрудированная. А где внуки были всю жизнь? Когда бедняга болел ковидом, фрукты и врача ему, почему-то, я привозила, а не внуки. Секс, наркотики и прочие важные личные дела мешали общаться с родным дедушкой?» В общем, ждем судов и завидуем расторопной блондинке!