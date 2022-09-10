Названы шесть продуктов, которые спасут осенью от тяжелого постковида

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Заболеваемость ковидом продолжает расти в России. По данным Всемирной организации здравоохранения за неделю с 29 августа по 4 сентября в стране было зарегистрировано 323 500 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало самым высоким показателем по COVID-19 в Европе. Россия стала и печальным лидером по числу смертей от коронавируса – 628 смертей в неделю, рост числа смертей за неделю составил 20%. По данным на 9 сентября заражение коронавирусом по России составило 52 106 человек в сутки, при этом госпитализированы были 3 621.

Высоким остается уровень так называемого постковидного синдрома у людей, переболевших ковидом. Причем, длительный постковид часто возникает у людей старше 50 лет, с сопутствующими хроническими заболеваниями, то есть у тех, у кого уже до коронавируса были заметны такие симптомы хронического воспаления, как:

- постоянный уровень воспаления в головном мозге,

- снижение притока крови к мозгу из-за аномалий вегетативной нервной системы (регулирует работу внутренних органов, желез внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов),

- трудность создания достаточного количества молекул АТФ, отвечающих за энергию и подпитку мозга и тела.

И даже при том, что постковид – новый диагноз, многие заболевания, которые мучают человечество не одно столетие, включая рак, болезни сердца, диабет, артрит, депрессию и болезнь Альцгеймера, связаны с хроническим воспалением. Ученые из Медицинской школы Гарварда посмотрели, а какие продукты питания способны с ним побороться. Оказалось, что один из лучших способов уменьшить воспаление в организме лежит не в аптечке, а в холодильнике.

Противовоспалительная диета должна включать такие продукты:

- помидоры,

- оливковое масло,

- зеленые листовые овощи, такие как шпинат, листовая кудрявая капуста,

- орехи, такие как миндаль и грецкие орехи,

- жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, тунец и сардины,

- фрукты и ягоды, такие как клубника, черника, вишня и апельсины.

В ИНДИИ ЧТО-ТО ЗНАЛИ: ПОЛЬЗА КУРКУМИНА

Куркумин, который производят из корня Куркумы, и часто используют в индийской кухне, например, был изучен в более чем 7 000 опубликованных научных статей. Одну из недавних работ публиковали ученые из Бразилии. Оказалось, что куркумин модулирует несколько важных путей обмена веществ, и может воздействовать на те, которые участвуют в воспалительных процессах. Также это вещество широко известно как антиоксидант, то есть замедляет процессы старения и смягчает вредное воздействие окружающей среды.

ВАЖНО!

Основными способами защиты от заражения коронавирусом остаются:

- правила личной гигиены (мыть руки с мылом, использовать одноразовые медицинские маски в общественных местах, прикасаться к лицу только чистыми салфетками или вымытыми руками),

- социальная дистанция (1,5 - 2 метра). Эти правила лучше соблюдать всем и всегда и учить их выполнению детей.

- к специфической профилактике коронавирусной инфекции относится и вакцинация.