Шукшина врезала открывшей рот Пугачевой

Мария Шукшина откровенно ответила Алле Пугачевой на ее недавнее громкое заявление. Актриса раскритиковала творчество Примадонны. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Шукшина откровенно ответила Алле Пугачевой на ее недавнее громкое заявление. Актриса раскритиковала творчество Примадонны.

Мария Шукшина до глубины души возмущена словами Аллы Пугачевой, назвавшей СССР "империей зла". Актриса уверена, что если бы Алла Борисовна родилась сегодня, то она бы не стала такой знаменитой.

"У Пугачевой же достаточно простые родители. Она бы жила в малогабаритной квартире, куда не помещалось бы пианино. За уроки пришлось бы платить, потому что многие нормальные педагоги бегут из бюджетных учреждений и зарабатывают частными занятиями", - отметила Мария.

По словам блондинки, сейчас, чтобы просто обучить своего ребенка музыке, чаще всего нужны деньги. "Многие дети с первого класса с репетиторами занимаются. А в спорте, например, нужны экипировка, тренеры - это все раньше было бесплатно. Спортивные секции, образование и здравоохранение - все", - сообщила Шукшина в эфире программы "Царьград. Главное".

А потом и вовсе раскритиковала творчество Примадонны. Она напомнила, что Пугачева времен СССР пела "прекрасные сонеты Шекспира". "Замечательная песня была из «Иронии судьбы, или С легким паром!». Потрясающие композиции. Услаждало все слух", - напомнила дочь Василия Шукшина.

Мария подчеркнула, что после развала Союза жена Максима Галкина стала исполнять другие хиты. "Появилась свобода - возникли песни в духе «Зайка моя, я твой… тазик» и так далее. Проявила себя свободной личностью и стала делать то, что хочет? Это говорит в минус ей. Я, как и все русские люди, полюбила её за те песни, а не за такой ширпотреб", - врезала она звезде эстрады.

Стоит отметит, что в последнее время кто только не высказывается по поводу Пугачевой. Россияне делятся мнением в соцсетях, а коллеги звезды по шоу-бизнесу делают публичные заявления. Ранее Григорий Лепс так сказал по поводу певицы: "Пугачева - великая артистка".